(ANSA) - MADRID, 25 LUG - Quindici cittadini italiani sono stati arrestati in Spagna tra gennaio e giugno 2024 per furti di orologi di lusso: è il bilancio, reso noto dalla Polizia Nazionale iberica, della denominata 'Operazione Paranze', portata avanti in collaborazione con la Polizia di Stato Italiana. Come spiegato in una nota, le persone arrestate sono considerate parte di "gruppi criminali" specializzati in questo tipo di furti, spesso legati alla criminalità organizzata napoletana.

Il modus operandi abituale di queste bande consiste in azioni rapide e coordinate tra più malviventi: di solito, uno si avvicina in moto alla vittima mentre questa è in auto, attende una sosta a un semaforo e, affiancandola, con un gesto veloce piega lo specchietto laterale del mezzo, costringendo così il malcapitato a sporgere il braccio dal finestrino per sistemarlo; a quel punto, un complice approfitta della situazione per sottrargli il bottino dal polso e darsi alla fuga.

Negli ultimi sei mesi, le indagini in collaborazione tra polizia spagnola e italiana hanno permesso di chiarire le circostanze di 29 furti di questo tipo, recuperare otto orologi di lusso rubati e smantellare nove gruppi criminali specializzati in questo tipo di reato. Gli arresti sono avvenuti a Madrid (1), Barcellona (5), Palma di Maiorca (1), Ibiza (2), Valencia (1) e Marbella (5), località in cui si concentra il turismo di lusso in Spagna.