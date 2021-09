"LO 007 DI SEAN CONNERY ERA UNO STUPRATORE" - SECONDO CARY FUKUNAGA, REGISTA DELL'ULTIMO CAPITOLO DELLA SAGA, NEL FILM "THUNDERBALL" JAMES BOND VIOLENTA UN'INFERMIERA: "OGGI NON SAREBBE ACCETTABILE" - PER QUESTO IN "NO TIME TO DIE" E' STATO ATTENTO A DARE LO STESSO RILIEVO AI PERSONAGGI MASCHILI E A QUELLI FEMMINILI...

Da Tgcom24.mediaset.it

James Bond Thunderball 2

Altro che gentleman, secondo il regista Cary Fukunaga (che ha diretto l'ultimo capitolo dell'agente 007 "No Time To Die"), l'agente segreto interpretato negli Anni Sessanta da Sean Connery era fondamentalmente uno "stupratore". Fukunaga ha puntato il dito contro una scena di "Operazione Tuono" (1965), in cui il protagonista tenta di sedurre un'infermiera che si oppone alle avances.

Nella scena in questione James Bond incontra l'infermiera Patricia Fearing (Molly Peters), che rifiuta le sue provocazioni e lo spinge via mentre cerca di baciarla. Più avanti la donna lo implora di mantenere un segreto che potrebbe farle perdere il lavoro e l'agente 007 risponde: "Bene, credo che il mio silenzio abbia un prezzo". A quel punto la spinge dentro una sauna e il regista lascia alla fantasia dello spettatore immaginare cosa succeda tra i due.

James Bond Sean Connery

«In Operazione Tuono in pratica il personaggio di Sean Connery stupra una donna. Lei continua a dire 'no, no, no' e lui 'sì, si, sì' », ha dichiarato a "Hollywood Reporter". «Oggi non sarebbe accettabile». Proprio per questo in "No Time To Die" è stato attento a dare ai personaggi femminili "la stessa equità" rispetto a quelli maschili.

