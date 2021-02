"A 12 ANNI ERO GIÀ UNO SPACCIATORE" - LETTERA ALLA "STAMPA" DEL 16ENNE ROBERTO, OSPITE DELLA COMUNITÀ "EXODUS" DI DON MAZZI: "HO AVUTO PROBLEMI PER ATTI DI BULLISMO, VANDALISMO, TRUFFE. PRIMA SIGARETTA A 11 ANNI, POI CANNE E SOSTANZE PIÙ PESANTI. SONO BRAVO A VENDERE SVAPO, FUMO, COCAINA E COSÌ MI TOGLIEVO TUTTI I MIEI SFIZI. OGGI SONO QUI PERCHÉ È L'ULTIMA SPIAGGIA. MI PIACCIONO I SOLDI FACILI. NON SAPREI COSA INVENTARMI PER GUADAGNARE..."

Lettera di Roberto* pubblicata da “La Stampa”

*Ospite della Comunità Exodus di Don Mazzi

Mi chiamo Roby, o anche "lo Straviziato", "Il Brillante", "Il Bullo", il "Ripetente" e "il figlio difficile, il ribelle". Sono da pochi mesi in Exodus per uso e abuso di sostanze e per alcuni problemi con la giustizia per atti di bullismo, vandalismo, truffe e spaccio. Ho fumato la mia prima sigaretta a 11 anni, in prima media, e arrivare alla canna e all'uso di sostanze più pesanti è stato un attimo.

Per questo, per procurarmi le mie dosi e per togliermi tutti i miei sfizi (sneakers, vestiti alla moda) già dalle medie (a 12 anni) ho cominciato a vendere/spacciare svapo, fumo, cocaina. Sono bravo in questo. Amicizie sbagliate a scuola e fuori, voglia di ribellarmi, non accettazione dell'autorità. Non sopporto le regole e i no.

Così, per essere libero e fare quello che mi va, ho lasciato la scuola, faccio casini in giro accumulando denunce, continuo a scappare, ho scelto amici "sbagliati". Oggi ho 16 anni e sono qui, non per scelta, ma mi dicono «che è l'ultima spiaggia». La voglia di scappare è sempre forte.

Fuori da qui non so cosa potrei fare, io so fare solo casini e mi piacciono i soldi facili. Non saprei cosa inventarmi per guadagnarne tanti in poco tempo facendo quello che fanno gli altri. Un passo alla volta, mi dicono.

