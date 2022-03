"NEL 2009 VOLEVO ADOTTARE UN BAMBINO UCRAINO MA MI E' STATO NEGATO PER LA MIA OMOSESSUALITA'" - ELTON JOHN, OSPITE DEL PODCAST DI DUA LIPA, RACCONTA CHE INSIEME AL MARITO DAVID FURNISH PROVARONO A DIVENTARE GENITORI DI UN PICCOLO SIEROPOSITIVO DI 14 MESI - "E' STATO DOPO QUELL'EPISODIO CHE ABBIAMO DECISO DI AVERE FIGLI"...

Dagotraduzione da Pagesix

elton john fotografato da simone cecchetti

Elton John ha raccontato che nel 2009 avrebbe voluto adottare un orfano ucraino insieme al marito David Furnish, ma non gli è stato permesso a causa della loro sessualità. Il cantante di "Rocket Man" lo ha rivelato nel podcast di Dua Lipa, raccontando che gli è stata negata l'opportunità di adottare un bambino sieropositivo di 14 mesi di nome Lev.

«Ho portato in giro questo ragazzino per ore. Alla fine abbiamo tenuto una conferenza stampa e ci hanno detto: “Sembri molto affezionato a questo ragazzino. Penseresti di adottarlo?” e ho detto “Mi piacerebbe davvero!”», ha ricordato in "Dua Lipa: At Your Service" su iHeartRadio.

«Ma dato che ero gay, non mi era permesso comunque», ha detto. «Dopo che è successo, David ha detto: “Beh, cosa ne pensi dell'avere figli?”. Ho sempre detto di no, ma questo ragazzino mi diceva qualcosa. Stava dicendo "Dai, puoi essere papà", ed è allora che abbiamo deciso di avere figli per via di questo ragazzino in Ucraina».

Elton John David Furnish con i figli Elijah e Zachary

La legge ucraina richiede che un genitore adottivo non abbia più di 45 anni, significativamente più giovane del cantante britannico, che all'epoca aveva 62 anni. La legge richiede anche che i genitori siano sposati, ma l'Ucraina non riconosce l'unione gay come matrimonio.

«Elton John non potrà adottare un bambino ucraino e se presenterà tale richiesta, sfortunatamente la rifiuteremo», ha detto all'epoca il ministro ucraino della Famiglia, della Gioventù e dello Sport Yuriy Pavlenko. «La legge è la stessa per tutti: per un presidente, per un ministro, per Elton John».

elton john e il marito a capri 2

John, che ora ha 75 anni, e Furnish, 59 anni, hanno due figli: Elijah, 9 anni, e Zachary, 11 anni.