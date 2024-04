"L'ACQUA CONTINUA A SALIRE. È IMPOSSIBILE CONTINUARE A FARE RICERCA TRA LE MACERIE" - I VIGILI DEL FUOCO HANNO SOSPESO LE RICERCHE DEI QUATTRO OPERAI DISPERSI DOPO L'ESPLOSIONE NELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI BARGI, SUL LAGO DI SUVIANA: "DOBBIAMO CAPIRE PERCHÉ L'ACQUA CONTINUA AD ALZARSI, ALTRIMENTI L'OPERAZIONE È A RISCHIO" - IL RACCONTO CHE UN SUPERSTITE : "HO VISTO LA FIAMMATA E POI IL FUMO, HO SENTITO LO SCOPPIO E..." - IL CORDOGLIO DEI VERTICI ENEL - VIDEO

1. SUVIANA, L’ESPLOSIONE ALLA CENTRALE | I VIGILI DEL FUOCO: «L'ACQUA CONTINUA A SALIRE, RICERCHE SOSPESE».

Estratto dell’articolo di Marco Merlini, Luca Muleo e Beppe Persichella per www.corriere.it

esplosione nella centrale idroelettrica di bargi - lago di suviana

[…] Le ricerche degli operai dispersi nella centrale di Suviana non sono tecnicamente sospese, ma al momento i vigili del fuoco si trovano costretti a studiare una «riprogrammazione» dell'intervento. Lo spiega Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, in collegamento dall'esterno della centrale con la trasmissione Diario del giorno su Rete 4. «Stanotte è cominciato a salire il livello dell'acqua, quindi dove fino a metà nottata potevamo lavorare con le squadre di ricerca tra le macerie era il piano -8, che era una zona asciutta- riferisca Cari- ma salendo l'acqua, che adesso ha superato il metro oltre il livello -8, è impossibile continuare a fare ricerca tra le macerie». […]

esplosione nella centrale idroelettrica di bargi - lago di suviana

2. SUVIANA: L'ACQUA CONTINUA A SALIRE, IN ARRIVO IDROVORE

(ANSA) - CAMUGNANO, 10 APR - Lo scenario per i soccorritori a Suviana resta "difficilissimo", "dobbiamo capire perché l'acqua continua ad alzarsi, finché non abbiamo capito questo l'operazione è a rischio. Potremo operare in modo più rapido a partire credo da stasera se si blocca l'afflusso d'acqua". Lo ha detto Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco. "Da dove arriva l'acqua non lo sappiamo, se lo sapessimo saremmo in grado di capire la situazione. Probabilmente dalla conduttura a monte, che lentamente si sta svuotando. Se avremo conferma, i sommozzatori potranno lavorare in maggiore sicurezza". Intanto da Bologna sono in arrivo delle idrovore.

esplosione nella centrale idroelettrica di bargi - lago di suviana

3. SUPERSTITE SUVIANA, 'UNA FIAMMATA,LO SCOPPIO POI IL FUMO'

(ANSA) - "Ho visto la fiammata e poi il fumo, ho sentito lo scoppio. Io tutto bene ma purtroppo è successo questo". Questo il racconto che un superstite della strage di Suviana, Pierfrancesco Firenze, ha fatto alla moglie, Emilia Ferdighini, accorsa sul luogo della tragedia. "Era fuori con altri due suoi colleghi. Hanno visto questa fiammata e poi il fumo, ha sentito uno scoppio. Era un po' sotto choc: si conoscono un po' tutti qua", aggiunge la donna.

ESPLOSIONE DIGA DI SUVIANA

4. STRAGE SUVIANA: VERTICE ENEL ESPRIME CORDOGLIO E SOLIDARIETÀ

(ANSA) - Il presidente, l'amministratore delegato, tutto il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di Enel holding "esprimono il più profondo cordoglio ai famigliari delle vittime e solidarietà per tutte le persone coinvolte nel tragico evento di Suviana e sono vicini ai colleghi di Enel Green Power". Lo si legge in una nota del gruppo. "Ringraziano inoltre il corpo dei Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, la protezione civile e i soccorritori tutti per l'opera che hanno prestato e continuano a prestare in queste ore", conclude la nota.

ESPLOSIONE NELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI BARGI - LAGO DI SUVIANA