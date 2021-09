"L'ARRESTO E' ANDATO ALLA GRANDE". TALMENTE ALLA GRANDE CHE LA DONNA AMERICANA AFFETTA DA DEMENZA A CUI L’ANNO SCORSO VENNE ROTTO UN BRACCIO DA UN POLIZIOTTO CHE LA STAVA ARRESTANDO È STATA RISARCITA PER 3 MILIONI DI DOLLARI – OLTRE AL VIDEO DELL’ARRESTO, ERA DIVENTATO VIRALE UN FILMATO DOVE SI VEDEVANO ALCUNI COLLEGHI CHE RIDONO E LA PRENDONO IN GIRO – VIDEO

Da www.video.lastampa.it

l'arresto di karen garner in colorado 2

Nel giugno del 2020 Karen Garner venne arrestata dalla polizia di Loveland, in Colorado, mentre usciva da un supermercato Walmart. La donna, affetta da demenza, aveva sottratto 13 dollari di merce. L'arresto di Karen Garner fù particolarmente violento.

Il video registrato dalla bodycam del poliziotto, immortala l'agente mentre immobilizza la donna di 73 anni torcendole le braccia e spingendola a terra per ammanettarla. La donna, confusa, oppone resistenza e il poliziotto la spinge contro la macchina continuando a torcerle il braccio.

le ferite riportate da karen garner durante l'arresto 1

L'anziana signora, con aria spaventata, continua a ripetere: "Voglio andare a casa", ma gli agenti la sbattono dentro la macchina e la portano in cella dove rimane - con un braccio rotto e una spalla slogata - fino all'arrivo dei familiari.

La famiglia Garner ha immediatamente denunciato l'accaduto e durante le indagini è emerso un secondo video - reso pubblico nei giorni scorsi dal legale della famiglia - registrato dalle telecamere di sicurezza della stazione di polizia dove era stata condotta l'anziana signora.

Le immagini mostrano Karen Garner ammanettata e in cella. Fuori il poliziotto che ha effetuato l'arresto mostra il video registrato dalla bodycam ad altri colleghi; insieme ridono e la prendendono in giro. "Sei pronto per il 'pop', sei pronto per il 'pop'?", chiede il poliziotto riferendosi all'approssimarsi del momento in cui le ha slogato la spalla.

poliziotti ridono durante l'arresto di karen garner in colorado 4

"L'arresto è andato alla grande", si sente dire a un certo punto, mentre una collega si copre gli occhi. Dopo aver visionato i video, la città di Loveland aveva annunciato l'apertura di una indagine indipendente che si è conclusa ora con un risarcimento di 3 milioni di dollari alla signora Karen Garner.

Entrambi gli agenti si sono dimessi dalla polizia e sono accusati di reato. Un avvocato della famiglia di Garner, Sarah Schielke, ha detto in una conferenza stampa che l'arresto violento ha provocato un peggioramento delle condizioni di salute dell'anziana che ora ha bisogno di cure 24 ore su 24.

l'arresto di karen garner in colorado 3

Il City Manager Steve Adams ha offerto una "scuse profonde e sincere" alla donna e alla sua famiglia. "Sappiamo di non aver agito in modo da sostenere i valori, l'integrità e le politiche della città e del dipartimento di polizia", ??ha affermato Adams in una dichiarazione scritta.

