"C'ERANO ALMENO 30 CAMION DELLE GUARDIE, NUN POI CAPÌ, È PARTITA PURE NA COLTELLATA" - L'INCHIESTA DELLA PROCURA DI ROMA A CARICO DI 5 MINORI E DELLA FIDANZATA DI UNO DI LORO RIVELA IL DEGRADO DEGLI ADOLESCENTI DELLA CAPITALE - I GIOVANISSIMI SONO DIVISE IN BANDE CHE SI USANO LE CHAT PER ORGANIZZARE RISSE E SCONTRI, MA ANCHE PER OSTENTARE LE LORO GESTA E CONDIVIDERE VIDEO E FOTO INTIME DI RAGAZZINE - TUTTO È INIZIATO NELL'APRILE DEL 2021, CON LE RISSE AL PINCIO, FINO AL PESTAGGIO DI UN 17ENNE DISABILE IN DIRETTA INSTAGRAM…