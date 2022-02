"C'È LA GUERRA, QUI..." - IL PRESIDENTE UCRAINO, VOLODYMYR ZELENSKY TROLLA DRAGHI: "NON GLI HO RISPOSTO AL TELEFONO? QUI C’È LA GUERRA. LA PROSSIMA VOLTA CERCHERÒ DI SPOSTARE L'AGENDA BELLICA PER PARLARE CON LUI AD UN'ORA PRECISA" – DAL BUNKER DOV'È NASCOSTO A KIEV SFERZA L’OCCIDENTE E L’UE: “LA RISPOSTA EUROPEA È TROPPO LENTA. " - L’APPELLO AI CITTADINI EUROPEI: “CHI HA ESPERIENZA DI GUERRA VENGA A COMBATTERE IN UCRAINA” - E POI INVITA PUTIN A SEDERSI AL TAVOLO DEI NEGOZIATI

Cremlino, riconosciamo Zelensky come presidente ucraino

(ANSA) - La Russia continua a riconoscere Volodymyr Zelensky come legittimo presidente dell'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, rispondendo alla domanda di un giornalista: "Sì, certo, Volodimir Zelensky è il presidente dell'Ucraina, sì", ha detto Peskov.

Ucraina: Zelensky alla Ue, rafforzare sanzioni a Russia

(ANSA) - "Non tutte le possibilità di sanzioni sono state ancora esaurite. La pressione sulla Russia deve aumentare. Ho detto questo alla (presidente della commissione Ue, Ursula, ndr) @Vonderleyen. Sono grato alla presidente per la sua decisione su un'ulteriore assistenza finanziaria": lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

Ucraina: Zelensky a Putin, sediamoci a tavolo trattative

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo invitato l'omologo russo, Vladimir Putin, a sedersi ad un tavolo delle trattative. Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax.

"Vorrei rivolgermi ancora una volta al presidente della Federazione russa - dice Zelensky in un video pubblicato su Telegram -. Il combattimento è in corso su tutto il territorio ucraino, sediamoci al tavolo dei negoziati e mettiamo fine alla perdita di vite".

Ucraina: Zelensky, la risposta europea è troppo lenta

(ANSA-AFP) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, giudica la risposta europea alla Russia "troppo lenta".

Zelensky ai cittadini europei,venite a combattere per Kiev

(ANSA-AFP) - Il presidente ucraino Zelesky ha invitato gli europei che hanno "esperienza di guerra" a "venire a combattere in Ucraina".

Zelensky, non ho risposto a Draghi? C'è la guerra qui...

(ANSA) - "La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un'ora precisa". Lo scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che il premier Mario Draghi questa mattina aveva detto di aver provato a contattare il presidente ucraino senza riuscirci.

"Questa mattina alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo", ha tagliato corto Zelensky.

