6 dic 2019 20:12

"L'HO FATTO PER ANDARE IN TV" – CONFESSIONE CHOC DEL 17ENNE CHE LO SCORSO AGOSTO HA SPINTO NEL VUOTO UN BAMBINO FRANCESE DI 6 ANNI DALLA TERRAZZA AL DECIMO PIANO DEL MUSEO TATE MODERN DI LONDRA – NON UN INCIDENTE, MA UN GESTO VOLONTARIO CHE L’ADOLESCENTE HA COMPIUTO PER DIVENTARE FAMOSO…