1 set 2023 13:24

"L'HO TROVATA DENTRO LA MIA PROPRIETÀ E HO SPARATO PER PAURA, NON VOLEVO UCCIDERE" - PARLA L'UOMO CHA HA UCCISO L'ORSA AMARENA, A SAN BENEDETTO DEI MARSI, IN ABRUZZO: "È STATO UN ATTO ISTINTIVO" - IL SINDACO DEL PAESE, ANTONIO CERASANI: "NEI GIORNI SCORSI C'È STATO IL PRIMO AVVISTAMENTO DELL'ORSA IN CITTÀ, SONO VENUTI ANCHE I CARABINIERI FORESTALI A FARE VISITA AD UN POLLAIO DOVE ERA ANDATA ALLA RICERCA DI..."