"L'IMPERATORE" VALENTINO FA 90! "NON HO MAI VESTITO LA REGINA ELISABETTA E MI DISPIACE" - L'AUTOPSIA DEL FENICOTTERO E IL TENTATIVO DI FIDANZARSI CON MARILU' TOLO, LIZ TAYLOR “BELLA DA TOGLIERE IL FIATO” E LE LITI CON GIAMMETTI CHE CONFESSA: “ALL’INIZIO NON MI COLPÌ NULLA DI LUI” – QUELLA VOLTA CHE SI SONO MESSI A DISCUTERE SUI GUSTI DELLA PIZZA: “NELLA FOGA HO LANCIATO UN PIATTO DI SPAGHETTI CONTRO IL MURO FACENDO SCOPPIARE A PIANGERE LA MODELLA A CUI STAVO PROVANDO UN ABITO”

Daniela Fedi per Dagospia

luciana pignatelli, valentino e la principessa irene galitzine a new york 1965

Valentino fa 90, quasi un secolo di vita e successi nel segno della bellezza. Per chi lo conosce anche solo di vista la notizia ha dell'incredibile. Infatti l'ultimo imperatore della moda mondiale ha qualcosa in comune con la Cleopatra descritta da Shakespeare per bocca di Antonio: «L'età non può avvizzirla, né la consuetudine rendere immota la sua infinita varietà». Per lui il lusso e l'eleganza non hanno limiti, la ricerca del bello è un'ossessione, lo stile si nutre di armonia tra forme, colori e proporzioni.

Il suo novantesimo compleanno verrà festeggiato con una mostra nel Teatro Sociale di Voghera, la città in cui è nato l'11 maggio 1932. Per l'occasione la Maison Valentino oggi controllata dal fondo sovrano del Qatar e con la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli, produrrà un'esclusiva felpa in edizione limitata con in rosso la celebre massima del Maestro: «I love beauty, It's not my fault».

valentino e la regina elisabetta a londra nel 2005

Il ricavato delle vendite che avverranno solo online sul sito www.valentino.com sarà devoluto alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Qui di seguito la storia di una leggenda vivente con molti aneddoti che lui stesso ci ha raccontato nel corso degli anni. Tanti auguri Maestro.

LE ORIGINI DI UN MITO

valentino e marisa berenson a parigi nel 1976

Valentino nasce in una famiglia piccolo borghese. Suo padre si chiamava Mauro ed era il rappresentante dei cavi Ceat per l’Oltrepò Pavese, sua madre Teresa, invece, era una casalinga di Voghera piuttosto atipica per la feroce descrizione che ne fece Arbasino su l'Espresso.

C’è un episodio divertente che in un certo senso spiega il carattere della signora. Valentino ce l'ha raccontato nel 2000, alla vigilia di una memorabile festa a Los Angeles per il quarantennale della sua carriera. Ecco le sue esatte parole: «Nel ’68 ho comprato la mia casa sull’Appia Antica che in giardino ha uno stagno allora abitato da fenicotteri. Un giorno ne morì uno e mia madre, convinta che fosse stato ucciso da una delle guardie, decise di fargli fare l’autopsia. Così chiuse il corpo della povera bestia in frigorifero dove lo trovò, disgustato, il mio socio Giancarlo Giammetti».

valentino e joan collins a londra nel 2013

In quella stessa occasione gli abbiamo chiesto se la signora Teresa era una donna elegante e lui serafico ha risposto: «Non è mai stata magrissima ma sapeva aggiustarsi bene. Diceva che è meglio avere poche cose però fatte come si deve. Così prima che io diventassi Valentino si serviva nella miglior sartoria di Voghera dove due sorelle, care da morire, cucivano a mano tutti i capi. Ne ricordo uno che potrei mettere in collezione domani: un cappotto nero, di una lana piuttosto bruzzolosa che cadeva benissimo, con tasche ricamate di tessuto applicato e un grande collo di volpe dalle zampe annodate dietro».

valentino e diana vreeland a new york nel 1978

Inevitabile a questo punto pensare che sia stata la madre a chiamarlo come il più romantico degli attori nei ruggenti anni Venti di Hollywood. Invece era il nome del nonno paterno che a lui piace moltissimo perché chiamarsi come il santo degli innamorati gli sembra di ottimo auspicio. Non a caso Elizabeth Taylor per San Valentino gli ha sempre mandato un bellissimo mazzo di rose rosse dal '61 quando si sono incontrati fino al 2011, quando la diva dagli occhi viola ha raggiunto il grande amore della sua vita nell'aldilà.

valentino e giancarlo giammetti a capri nel 1968

STAR E REGINE: LE DONNE DELLA SUA VITA

«Non ho mai vestito la Regina Elisabetta e mi dispiace, ma in tanti anni di carriera ho visto una processione di donne straordinarie nel mio atelier» ha detto Valentino nel 2007 in occasione dello straordinario evento (tre giorni di mostre, cene, balli, spettacoli pirotecnici, sfilate di abiti da capogiro e con un andirivieni di vip mai visto prima) organizzato a Roma ufficialmente per festeggiare 45 anni di successi ma in realtà preludio del ritiro a vita privata.

Tra i tanti appuntamenti di quella kermesse che tutti nel mondo della moda chiamano “le Valentiniadi” c'è stata un'indimenticabile mostra organizzata all'Ara Pacis con 350 modelli creati dal maestro nel corso degli anni. Si è così scoperto che il celebre rosso Valentino nasce dalla folgorante visione di una bellissima donna dai capelli bianchi che si presenta al Teatro Real dell'Opera di Madrid con uno stupendo vestito in velluto scarlatto.

valentino a roma con la sua collezione

Tra gli abiti rossi esposti all'Ara Pacis c'era un minidress creato per Lady Diana, oltre al vestito da sera verde acqua drappeggiato a toga sul corpo che in diverse occasioni ha esaltato lo stile di tre donne speciali: Jackie Kennedy, Marie Chantal di Grecia e Jennifer Lopez. Non mancava il cappotto indossato da Farah Diba per andare in esilio dall’Iran, l'abito nero ricamato a cristalli per l’Oscar alla carriera di Sophia Loren e tanti altri pezzi di storia.

Davanti a un vestito creato a suo tempo per Liz Taylor il Maestro ci raccontò del loro primo incontro avvenuto a Roma nel '61. «Bella da togliere il fiato, ha sempre avuto una faccia e degli occhi indimenticabili, ma in quel momento della sua vita era pazzesca: l’amore di Richard Burton la rendeva radiosa».

VALENTINO LIZ TAYLOR 55

Un'altra bellissima per cui ha sempre provato un grande affetto e forse qualcosa di più è Marilù Tolo, la bruna dagli occhi verdi protagonista di tante pellicole italiane degli anni Settanta e di una tormentata storia d'amore con Dario Argento. Pare che Valentino l'abbia corteggiata fino a regalarle un anello quando lei aveva 17 anni e lui 10 di più. Lei non ne volle sapere e gli restituì subito il dono, ma sono ancora amici.

GIANCARLO GIAMMETTI E LA FAMIGLIA D'ELEZIONE

«Ci siamo incontrati al Cafè de Paris – ha raccontato Giammetti – dove io che allora studiavo architettura all’università, stavo aspettando l’apertura del Pipistrello, un altro mitico locale della Dolce Vita». Il sodalizio sentimentale e professionale tra i due cominciò poco dopo, durante una vacanza a Capri. E Giammetti che non è noto per la sua diplomazia, candidamente ha confessato: «All’inizio non mi colpì nulla di lui, poi ho cominciato ad ascoltarlo e mi sono accorto della sua genialità».

valentino e florinda bolkan a new york nel 1975

A questo punto Valentino ha sorriso come il gatto del Ceshire perché sapeva benissimo di dovere moltissimo al socio: il primo grande stratega del fashion system internazionale, l'unico che può dire senza tema di smentita: «sono il creativo che sta dietro alla creatività di un grande della moda».

Certo tra i due ci sono state anche furiose liti che entrambi adesso definiscono «tempeste in un bicchier d’acqua». Alcune di queste sono state magistralmente raccontate nel docu-film Valentino The last emperor. Ma la più bella l'abbiamo sentita dalla viva voce di Valentino: «Una volta – ha detto – con Giancarlo ci siamo messi a discutere sui gusti della pizza e nella foga ho lanciato un piatto di spaghetti contro il muro facendo scoppiare a piangere la modella a cui stavo provando un abito».

valentino a parigi nel 1991

Lei che per la cronaca era la mitica Dalma, fa notoriamente parte dell’entourage di Valentino. Gli altri sono l'irresistibile Carlo Souza, ex modello, per anni addetto alle celebrity, sposato con una stupenda signora dai capelli biondi e padre di due ragazzi belli da fermare un orologio. Poi c'è la giornalista e influencer spagnola Nati Abascal, l'elegantissimo Bruce Hoecksema che è stato l'ultimo compagno del couturier e pochi altri eletti ammessi nello chalet di Gstaad, nel castello di Videville oppure sullo yacht che d'estate naviga sempre sulle onde del greco mar.

valentino e raquel welch ad un evento al metropolitan museum

Fanno parte della famiglia allargata di Valentino anche i cani. «Ho sempre avuto una passione per i carlini – sostiene da sempre – sono i più affettuosi del mondo con il loro padrone e poi hanno facce più che musi e un mantello di velluto color champagne». Il più famoso couturier italiano, l’uomo che ha vestito e veste le donne più belle del mondo, parlerebbe per ore di questi cani vittoriani riprodotti un tempo sotto forma di puntaspilli in pezza e meravigliosi oggetti in ceramica di Meissen.

valentino a venezia nel 2008 2

Un tempo si diceva che Lady Diana avesse fatto una speciale dispensa per i cani di Valentino che andavano e venivano dalla Gran Bretagna senza fare la quarantena all'epoca imposta dalla legge. Una volta gli abbiamo chiesto se era vero e lui serissimo ha risposto: «No, infatti li porto con me a Londra solo da quando il governo inglese ha abolito la quarantena per gli animali vaccinati, in possesso di microchip e tatuaggio d’identificazione internazionale e che entrino in Inghilterra dalla Francia via treno oppure in aereo con volo diretto della KLM. La principessa era molto gentile con me come del resto tutti i membri della famiglia reale inglese che mi è capitato d’incontrare, ma non abbiamo mai parlato di queste cose. Il più grande privilegio che mi sia stato concesso dalla vita è stato fare questo lavoro che dopo tanti anni di successi amo ancora come il primo giorno».

MARILU TOLO

VALENTINO LIZ TAYLOR 55 liz taylor valentino lady diana valentino e giancarlo giammetti marilu tolo meo patacca giorgio armani e valentino garavani 3 giorgio armani e valentino garavani 2 giorgio armani e valentino garavani 1 valentino garavani e sofia coppola VALENTINO GARAVANI E SEAN SOUZA valentino giancarlo giammetti valentino giammetti kim kardashian e kanye west valentino e giammetti valentino e giancarlo giammetti valentino e giammetti valentino garavani e giancarlo giammetti valentino garavani e giancarlo giammetti (2) valentino garavani (3) Anne Hathaway Valentino Garavani valentino garavani (2) Kylie Minogue Valentino Garavani valentino garavani e franca sozzani foto marieclaire VALENTINO GARAVANI CON JENNIFER ANISTON ANNE HATHAWAY CON VALENTINO GARAVANI valentino e carlos souza a londra nel 2014

valentino e joan collins a londra nel 2013 valentino a capri con jacqueline onassis valentino con elton john nel 2017 valentino a roma negli anni sessanta valentino e barbra streisand a new york nel 1970 valentino a venezia nel 2008 il rosso valentino valentino e giancarlo giammetti a new york nel 1988 valentino e carlos souza a londra nel 2014 una parte della mostra dedicata ai 45 anni di attivita?? di valentino nel 2007 valentino e diana vreeland a new york nel 1978 valentino 2 valentino 3 valentino e la principessa margaret 1968 valentino e giancarlo giammetti