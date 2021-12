23 dic 2021 13:23

"L'OMOSESSUALITA' E' UNO DEI CRIMINI PIU' EFFERATI" - IL GRAN MUFTI DELL'ARABIA SAUDITA HA DEFINITO GLI OMOSESSUALI "UNA VERGOGNA IN QUESTO MONDO E IN QUELL'ALTRO" - I COMMENTI SONO UNA RISPOSTA ALL'ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE, CHE IN UNA BOZZA SULLA DEMOCRAZIA AVEVA INCLUSO I TERMINI "ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA' DI GENERE" - IL "MODERNIZZATORE" BIN SALMAN NON HA NIENTE DA DIRE?