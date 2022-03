"E' ORA DI RIUNIRE EVA BRAUN AL SUO FÜHRER" - E' STATA LANCIATA SU CHANGE.ORG UNA PETIZIONE PER CHIEDERE ALLA SVIZZERA DI ESPELLERE ALINA KABAEVA, DA TUTTI CONSIDERATA L'AMANTE DI PUTIN - "NONOSTANTE LA GUERRA IN CORSO, LA SVIZZERA CONTINUA A OSPITARE UNA COMPLICE DEL REGIME DI PUTIN" - SECONDO ALCUNE VOCI LA DONNA, EX GINNASTA, SI NASCONDEREBBE IN UNO CHALET INSIEME AI FIGLI SEGRETI AVUTI DAL PRESIDENTE... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

vladimir putin e alina kabaeva 2

Gli oppositori di Vladimir Putin in Ucraina, Russia e Bielorussia si sono uniti a una petizione che chiede alla Svizzera di espellere Alina Kabaeva, l’amante di Vladimir Putin, sospettata di nascondersi in una villa di lusso insieme ai figli segreti che ha avuto dal presidente.

Kabaeva, 38 anni, è un’ex ginnasta olimpica e medaglia d’oro, ritenuta da tutti l’amante di Putin con cui avrebbe avuto figli da lui mai riconosciuti. Secondo le notizie che circolano, Kabaeva, un tempo definita «la donna più flessibile della Russia», ad inizio mese è stata spedita in uno chalet privato in Svizzera.

vladimir putin e alina kabaeva 3

«È ora di riunire Eva Braun con il suo Führer» dice la petizione. «Nonostante la guerra in corso, la Svizzera continua ad ospitare una complice del regime di Putin». Finora l’Occidente non ha sanzionato Kabeeva, che oltre ad essere la presunta partner segreta di Putin è anche presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, importante colosso televisivo schierato con il Cremlino, con uno stipendio da quasi 8 milioni di sterline l’anno.

alina kabaeva 10

La coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni e le indagini della Fondazione Anticorruzione, istituita dall'avversario di Putin Alexei Navalny, hanno rivelato che diversi oligarchi russi hanno inspiegabilmente elargito doni di proprietà, denaro e altri beni alla famiglia di Kabaeva.

L'ex ginnasta si vede raramente in pubblico, ma è stata ripresa in video mentre ballava al torneo di ginnastica ritmica "Divine Grace" a Mosca nel dicembre dello scorso anno, poche settimane prima che la Russia invadesse l'Ucraina.

«Noi cittadini di Russia, Bielorussia e Ucraina, che attualmente stiamo subendo immense sofferenze, ci uniamo per appellarci alle autorità svizzere», afferma la petizione, pubblicata su change.org in tedesco, francese e inglese e che finora ha ricevuto quasi 55.000 sottoscrizioni.

«Il pubblico ha appena appreso che la figura politica e mediatica russa, ed ex ginnasta ritmica, Alina Kabaeva, si sta nascondendo dalle conseguenze delle sanzioni imposte alla Federazione Russa nel VOSTRO paese. Lei è la moglie preferita del dittatore delirante e criminale di guerra che ha attaccato a tradimento l'Ucraina nelle ultime settimane. Sostiene le attività sociali in Russia e dopo il 2014 ha cercato di far abituare i cittadini russi alla realtà delle sanzioni, proclamando personalmente: "Peggio è, meglio è per noi!"».

vladimir putin e alina kabaeva 4

I firmatari si chiedono perché, «dato il volume delle sanzioni imposte alla Russia», le autorità svizzere continuino a ospitare lei e la sua famiglia in un momento in cui Putin «sta distruggendo la vita di milioni di persone».

La petizione dice agli svizzeri: «Per la prima volta nella storia moderna, il vostro paese ha violato la sua neutralità, cosa che non aveva nemmeno fatto nei confronti della Germania nazista nel 20° secolo, e si è unito alle sanzioni contro Putin. E ora state permettendo alla sua amante preferita e ai suoi figli di nascondersi entro i confini del vostro stato».

vladimir putin e alina kabaeva

Non ci sono ancora prove verificate in modo indipendente che Kabaeva, ex parlamentare pro Putin, si nasconde in Svizzera, dove si pensa che abbia dato alla luce i figli del presidente russo. Secondo altre fonti si troverebbe invece in un bunker sotterraneo hi-tech nei monti Altai della Siberia.

