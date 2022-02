22 feb 2022 12:57

"E' IL SENSO DEL SACRO QUELLO DI CUI I RAGAZZI HANNO PIÙ FAME" - GRAMELLINI CRITICA DON MATTEO, IL PRETE CHE HA CANTATO IN CHIESA "BRIVIDI" DI MAHMOOD E BLANCO: "MA DAVVERO QUALCUNO CREDE CHE LO SVUOTAMENTO DELLE CHIESE DIPENDA DALLA MUSICA D'ORGANO E NON PIUTTOSTO DALL'EVANESCENZA DI CERTE OMELIE? NON SO QUANTO SIA GIUSTA QUESTA IDEA CHE, PER PIACERE AI GIOVANI, SI DEBBA FARE QUALCOSA CHE I GIOVANI FANNO MEGLIO DEGLI ADULTI, ANZICHÉ QUALCOSA CHE LORO NON SANNO FARE E SI ASPETTANO PROPRIO DAGLI ADULTI" - VIDEO