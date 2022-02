"E' STATO VITTIMA DI UN TRATTAMENTO INIMMAGINABILE" - LA MORTE DEL 18ENNE CLAUDIO MANDIA A NEW YORK DIVENTA UN MISTERO CON LE ACCUSE DELLA FAMIGLIA AL COLLEGE DOVE IL RAGAZZO STUDIAVA - IL DECESSO SAREBBE STATO PROVOCATO DA UN MALORE MA LA FAMIGLIA NON HA DUBBI: "ERA SANISSIMO" - SOLO L'ESITO DELL'AUTOPSIA RESTITUIRÀ LA VERITÀ SULLA MORTE - IL RAGAZZO AVREBBE FESTEGGIATO IL COMPLEANNO GIOVEDÌ SERA CON GLI AMICI,E LA POLIZIA STA VERIFICANDO SE SI SIA TRATTATO EFFETTIVAMENTE DI UN PARTY E SE SIANO CIRCOLATE DROGHE…

Anna Laura De Rosa e Andrea Pellegrino per https://napoli.repubblica.it

polizia americana

S'infittisce il mistero che avvolge la morte di Claudio Mandia, lo studente italiano trovato senza vita alla vigilia del 18esimo compleanno nel college che frequentava negli Stati Uniti. I genitori, Elisabetta Benesatto e Mauro Mandia, affidano dure e inquietanti parole all'avvocato George Bochetto: "La famiglia di Claudio è sconvolta e distrutta per la morte insensata del loro amato figlio. Claudio era un giovane allegro, intelligente, che studiava in America alla EF Academy nella contea di West Chester, New York. È stato sottoposto a un trattamento inimmaginabile dall'amministrazione. È in corso un'indagine completa e verranno intraprese tutte le azioni appropriate. La famiglia chiede rispettosamente privacy mentre piange la morte del figlio".

Un messaggio che lancia un'accusa e ipotizza una qualche responsabilità, forse una negligenza del college nella vita dello studente in una vicenda che però è ancora tutta da chiarire.

"Stiamo vivendo qualcosa di allucinante, non ci sono parole - ha detto da oltreoceano la madre del ragazzo contattata da Repubblica - Siamo alle prese con una tragedia enorme in un Paese straniero, è qualcosa di umanamente incomprensibile, non siamo nella condizione in questo momento di dare informazioni. Vi prego di comprendere il nostro dolore".

CLAUDIO MANDIA

La voce restituisce la disperazione di un genitore per la perdita inaccettabile di un figlio. L'autopsia sul corpo del ragazzo di Battipaglia è stata eseguita. L'esito sarà comunicato dai genitori, in ogni caso sono escluse la pista dell'omicidio o di altri reati. La salma di Claudio sarà rimpatriata nei prossimi giorni.

Il Consolato italiano a New York sta dando il sostegno necessario alla famiglia Mandia, in contatto con la Farnesina. La sindaca del Comune in provincia di Salerno, Cecilia Francese, ha inviato i documenti per organizzare il rientro del corpo dagli Stati Uniti e i funerali. Per il rimpatrio ci vorrà qualche giorno, non avverrà prima della chiusura delle indagini da parte delle autorità statunitensi.

Il decesso del giovane sarebbe stato provocato da un malore di cui bisogna accertare le cause stando a uno zio, Pietro Benesatto: "Claudio era sanissimo" ha detto. L'esito dell'autopsia restituirà la verità sulla morte. Il ragazzo avrebbe festeggiato il compleanno giovedì sera con gli amici, la polizia sta verificando se si sia trattato effettivamente di un party e se siano circolate droghe: gli agenti hanno ascoltato gli allievi per ricostruire le ultime ore dello studente. Claudio è stato ritrovato senza vita venerdì mattina. Il 18enne da tre anni si era trasferito negli Usa e voleva continuare gli studi universitari in America per diventare manager.

CLAUDIO MANDIA

Docenti e allievi hanno ricordato Claudio con una cerimonia sabato pomeriggio, nel giorno del compleanno. Alla celebrazione nell'esclusivo college internazionale frequentato da ragazzi provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte anche i genitori che hanno appreso della morte del ragazzo all'arrivo in aeroporto. Sotto shock la comunità del Salernitano dove la coppia di imprenditori è molto conosciuta. L'azienda di famiglia si occupa dell'export di prodotti surgelati, pizze soprattutto negli Usa. Benesatto, inoltre, è una stimata docente di Comunicazione e Formazione, che ha insegnato presso enti, istituzioni e università. Negli ultimi anni ha lavorato al Suor Orsola Benincasa. Il rettore Lucio D'Alessandro ha espresso il suo cordoglio.

Gli amici descrivono Claudio come un ragazzo allegro, vivace e gentile. Il 18enne era tornato a Battipaglia per le vacanze natalizie, aveva raccontato studi e aspirazioni. In paese aveva frequentato il liceo scientifico "Medi", dove è iscritta la sorella più piccola, Martina. Primogenito di una famiglia composta da altre 3 sorelle, lascia un vuoto enorme. In una foto su Instagram è in posa con il mare alle spalle e il post "If not me then who?". Tanti i messaggi di dolore tra i commenti: "Riposa in pace angelo".