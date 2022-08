"L'UCRAINA NON HA NULLA A CHE FARE CON L'OMICIDIO DELLA FIGLIA DI DUGIN” – LO HA DICHIARATO MYKHAILO PODOLYAK, CONSIGLIERE DI ZELENSKY: “NON SIAMO UNO STATO CRIMINALE, A DIFFERENZA DELLA RUSSIA, E SICURAMENTE NON UNO STATO TERRORISTA”

ALEXANDER DUGIN CON LA FIGLIA DARYA

(ANSA) - "L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin": questa la netta dichiarazione di Mykhailo Podolyak, principale consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in riferimento all'attentato nel quale è rimasta uccisa Darya Dugina a Mosca. Lo riporta il Kiev Independent. "Non siamo uno stato criminale, a differenza della Russia, e sicuramente non uno stato terrorista", ha detto Podolyak alla Tv nazionale.

Alexander Dugin espolosione auto daria dugina 2