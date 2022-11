19 nov 2022 12:19

"L'UCRAINA NON SI INGINOCCHIERÀ DAVANTI AI RUSSI" - SENTITE COSA DICE IL CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE UCRAINO VOLODYMYR ZELENSKY, MYKHAILO PODOLYAK: “QUALSIASI TEORIA DEL COMPLOTTO SULLA RESA UCRAINA O SUI NEGOZIATI SEGRETI DELL'OCCIDENTE CON PUTIN NON TIENE CONTO DI 'PICCOLI DETTAGLI': GLI UCRAINI. SIMILI ACCORDI NON POSSONO ESSERE ATTUATI. NON È UNA QUESTIONE DI POLITICA. È UNA QUESTIONE DELLA NOSTRA ESISTENZA”