PROCESSO GRILLO JR, LEGALI CORSIGLIA 'PERIZIA SU VIDEO RAPPORTO' UDIENZA LAMPO A TEMPIO, SENTITO FRATELLASTRO CIRO

(ANSA) - "Abbiamo sollecitato il tribunale affinché disponga una perizia che consenta una valutazione completa di uno dei video che riguarda il rapporto sessuale di gruppo in cui si era aleggiato potesse essere presente un quarto soggetto non ripreso.

Abbiamo chiesto l'acquisizione di tutti i metadati contenuti sia nel telefono che nell'hard disk che ha raccolto la memoria affinché venga fugato ogni dubbio sul fatto che Francesco Corsiglia non fosse presente sulla scena".

Lo hanno affermato al termine dell'udienza l'avvocata Antonella Cuccureddu e il collega Gian Mario Luciano, che oggi ha sostituito in tribunale a Tempio il legale Gennaro Velle nella difesa di Francesco Corsiglia nell'ambito del processo a Ciro Grillo (figlio di Beppe fondatore di M5s) e tre suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese.

Poco più di un'ora di dibattimento nel quale è stato sentito uno dei testimoni citati dalla difesa di Grillo, Matteo Scarnecchia, figlio della moglie di Beppe Grillo, Parvik Tadjik e del primo marito, il calciatore Roberto Scarnecchia. Scarnecchia, che all'epoca dei fatti lavorava come pr nella discoteca Bilionaire a Porto Cervo, ha ricostruito la serata tra il 16 e il 17 luglio del 2019 dei quattro amici, Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta.

Non si è, invece, presentato in aula il secondo testimone citato dalla difesa, il ragazzo norvegese di origine nicaraguense, che era stato accusato dalla sua connazionale per un'altra presunta violenza sessuale subita un anno prima dei fatti della Costa Smeralda. Citato dal pool di legali della difesa dei quattro ragazzi, non è stato raggiunto dalla convocazione. Si tornerà in aula il prossimo 7 e 8 novembre con gli ultimi tre testimoni consulenti della difesa.

2. PROCESSO CIRO GRILLO, NON SI PRESENTA IL TESTIMONE NORVEGESE

Il suo nome era emerso durante le testimonianze di Silvia nel corso delle indagini. La ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, ora tutti a processo a Tempio Pausania accusati dalla Procura di stupro di gruppo, aveva raccontato agli inquirenti di un altro abuso subito, durante una vacanza in tenda in Norvegia, da parte di un giovane allora fra i suoi migliori amici. Era l’estate del 2018, un anno prima dell’episodio a Porto Cervo al centro del dibattimento.

Una volta trapelata la notizia, era stato il padre del ragazzo, politico norvegese, a intervenire pubblicamente: «Silvia (nome di fantasia, ndr) si è scusata con lui in presenza di molti amici per avergli rivolto quelle accuse».

Così il giovane, David Enrique Bye Obando, è diventato un testimone citato dal collegio difensivo di Grillo e degli altri tre imputati, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Un teste ritenuto fondamentale per i legali, perché la sua deposizione ai loro occhi minerebbe la credibilità di Silvia, che all’epoca di quella notte in tenda aveva deciso di non sporgere querela contro di lui.

Il problema è che a Genova non sono mai arrivate neanche le ricevute di consegna delle raccomandate inviate al domicilio norvegese di Obando per convocarlo a Tempio. Nemmeno le telefonate hanno avuto esito positivo. E allora è presumibile che nell’udienza di oggi gli avvocati (Enrico Grillo, Alessandro Vaccaro, Andrea Vernazza, Gennaro Velle, Mariano Mameli , Ernesto Monteverde e Antonella Cuccureddu) chiedano che sia la stessa Procura a muoversi per citare in giudizio Obando. [...]

2. PROCESSO GRILLO JR, SUL BANCO DEI TESTI IL FRATELLASTRO DI CIRO

(ANSA) - È ripreso questa mattina con oltre un'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito, nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania, il processo a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, i quattro amici liguri accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo.

Sul banco dei testimoni convocati dalla difesa oggi salirà il fratellastro di Ciro Grillo, Matteo Scarnecchia, figlio della moglie di Beppe, Parvik Tadjik, e del primo marito, il calciatore Roberto Scarnecchia. Sarebbe stato lui a filmare Ciro la notte del 16 luglio mentre si scambiava baci all'interno della discoteca Bilionaire con la principale accusatrice. Matteo Scarnecchia infatti si trovava a Porto Cervo la notte in cui sarebbe avvenuta la presunta violenza sessuale di gruppo e ha trascorso parte della serata nel noto locale in compagnia del fratellastro Ciro e dei suoi amici.

Assente, invece, l'altro teste citato, Enrique Bye Obando il giovane norvegese che era stato accusato dalla sua connazionale per un'altra presunta violenza sessuale un anno prima - nel maggio 2028 - dei fatti della Costa Smeralda. Il ragazzo, norvegese di origine nicaraguensi ha sempre dichiarato che non ci fu violenza sessuale e affermato che la giovane, con la quale aveva avuto una relazione, gli aveva anche chiesto scusa davanti ai suoi amici per le accuse infamanti.

A raccontare di questo presunto stupro subìto fu, nel febbraio 2020, la stessa studentessa durante l'interrogatorio davanti ai magistrati di Tempio Pausania per la presunta violenza in Costa Smeralda.

