irama rettore donatella rettore RETTORE DITONELLAPIAGA
"ACHILLE LAURO NON LO REPUTO NEANCHE UN CANTAUTORE, PUO' FARE FILM, QUADRI IN CUI SI TRAFIGGE" - DONATELLA RETTORE NON RISPARMIA NESSUNO: "RKOMI? CHI? A SANREMO C'ERA PURE IL PESCATORE. QUELLO LA' CHE SI E' PRESENTATO SUL PALCO CON LA RETE DA PESCA..." (ERA IRAMA) - BORDATE ANCHE A MICK JAGGER - SU EMMA: "UNA GRANDE CANTANTE E UNA GRANDE DONNA, PECCATO SIA SERVITA MALE DAGLI AUTORI CHE SCRIVONO PER LEI"-
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GABRIELLI SI SVEGLIA E SCOPRE CHE, DAL LONTANO 2017, I SERVER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HANNO UN ANTIVIRUS RUSSO! – IL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLA SICUREZZA NAZIONALE HA QUINDI INVITATO A RIMUOVERE IL SOFTWARE ''KASPERSKY'' - DOVENDO PROCEDERE A “RIMOZIONI” FORSE SI DOVREBBE COMINCIARE CON I GRAND COMMIS CHE HANNO SVOLTO, APPROVATO, SUPERVISIONATO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI IDONEITÀ DEL SOFTWARE. POI VIENE VOGLIA DI CONOSCERE CHI ABBIA COMPRATO QUEGLI ANTIVIRUS CHE…
PUTIN E PUTINATE! BIDEN LO INCONTRÒ ANNI FA: “PUTIN, NON CREDO CHE LEI ABBIA UN’ANIMA”. E LUI: “VEDO CHE CI CAPIAMO BENISSIMO” – VITA E SEGRETI DI MAD VLAD, “L’ HOOLIGAN” DEL CREMLINO – "ERO UN RAGAZZO DI STRADA, IL JUDO MI HA SALVATO". LA LEZIONE DEL TOPO (“MAI METTERE QUALCUNO IN UN ANGOLO”), IL KGB, IL VIDEO CON LE PROSTITUTE CHE SPUTTANO’ IL PROCURATORE CHE INDAGAVA PER CORRUZIONE SULLA FAMIGLIA DI ELTSIN, LA MERKEL, CHE HA PAURA DEI CANI ACCOLTA, FACENDO ENTRARE NELLA STANZA IL SUO LABRADOR E LA SVOLTA ANTIOCCIDENTALE. AVVENNE NEL 2007 QUANDO…
TIM! TIM! COME DAGO-ANTICIPATO IL CONSIGLIO DI TIM CONVOCATO OGGI SARA' BURRASCOSO. IN BALLO NON SOLO LA QUESTIONE DELL'OPA KKR: VIVENDI HA DECISO DI CAMBIARE A TUTTI I COSTI IL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI E SOSTITUIRLO CON MASSIMO SARMI, ATTUALE PRESIDENTE DI FIBERCOP E VICINO AL GOVERNO – LE CRITICHE AL PIANO INDUSTRIALE DI LABRIOLA
"I RUSSI GLI HANNO SPARATO AL COLLO" - COSI' E' MORTO BRENT RENAUD, IL REPORTER AMERICANO UCCISO A IRPIN. IL GIORNALISTA CHE ERA CON LUI E' RIMASTO FERITO E HA RACCONTATO CHE STAVANO FILMANDO I PROFUGHI IN FUGA QUANDO SONO STATI RAGGIUNTI DA COLPI DI ARMA DA FUOCO AD UN UN CHECKPOINT - IL RACCONTO DEGLI ULTIMI ISTANTI DI VITA - VIDEO E FOTO
A PARIGI SONO MESSI MALISSIMO – LEO DOVEVA ANDARE AL PSG PER BECCARSI I FISCHI DI UN INTERO STADIO. ANCHE NEYMAR E POCHETTINO CONTESTATI. SOLO MBAPPÉ, ORMAI IN PARTENZA DESTINAZIONE REAL, VIENE RISPARMIATO. DURISSIMO STRISCIONE CONTRO LEONARDO, LA DIRIGENZA PSG INVITATA AD ANDARSENE. IL PISTOLERO SUAREZ DIFENDE MESSI E NEYMAR: “IL CALCIO NON HA MEMORIA”
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
DIMMI CHE GIORNO È E TI DIRÒ DI CHE UMORE SEI - UN TEAM DI STUDIOSI SVIZZERI HA STUDIATO SETTE MILIONI DI MESSAGGI SU TWITTER PER SCOPRIRE COME CAMBIA L'UMORE DURANTE LA SETTIMANA: IL PEGGIORAMENTO ARRIVA GIÀ LA DOMENICA POMERIGGIO. SOLO MARTEDÌ INIZIANO A FAR CAPOLINO I PRIMI PENSIERI POSITIVI MENTRE LE PERSONE TENDONO A ESSERE PIÙ AMICHEVOLI DAL GIOVEDÌ. E SE I BUONI PROPOSITI DURANO FINO ALLE 10 DEL LUNEDÌ, I MALANNI SI FANNO SENTIRE IL…