12 set 2022 18:50

"GLI AGENTI LO HANNO PRESO PER I PIEDI E BUTTATO GIÙ" – LA DENUCIA CHOC DELLA FAMIGLIA DI UN DISABILE PER L'EPISODIO ACCADUTO A PRIMAVALLE ALLA PERIFERIA DI ROMA LO SCORSO LUGLIO. L'UOMO, DI ETNIA ROM, SORDO, È IN COMA VIGILE - PER I PM E' "TENTATO OMICIDIO". IL DEPUTATO RICCARDO MAGI HA PRESENTATO UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE ALLA MINISTRA DELL'INTERNO LAMORGESE. PERCHÉ È STATO FATTO L'INTERVENTO IN CASA DELL’UOMO? C'ERA UN ORDINE DI SERVIZIO?