Ricordate la famiglia americana trovata morta dopo un’escursione senza un apparente motivo? L’estate scorsa Jonathan Gerrish, 45 anni, sua moglie Ellen Ching, 31, la loro figlioletta di un anno Aurelia Chung-Gerrish e il cane Oski erano stati ritrovati senza vita lungo un sentiero vicono al fiume Merced, in California, apparentemente senza alcun motivo.

Ma il mistero è stato finalmente risolto. Dopo mesi di indagini durante i quali lo sceriffo ha lavorato a stretto contatto con una squadra forense dell’Fbi, gli agenti hanno trovato, sul cellulare dell’uomo, un messaggio mai partito inviato poco prima di mezzogiorno del 15 agosto in cui chiedeva aiuto a un amico. «Puoi aiutarci? Non c’è acqua e fa troppo caldo per la bambina».

Ma la zona non aveva copertura e il messaggio non è mai partito. Jonathan ha anche provato a fare cinque telefonate, tutte senza successo per lo stesso motivo: non c’era campo.

Il caso ha coinvolto più di 30 agenti. La polizia aveva subito escluso l’omicidio, il fulmine, avvelenamento da acqua contaminata, i gas tossici delle vicine miniere, le droghe illegali e il suicidio.

Adesso gli investigatori possono dire con certezza che la famiglia è morta per un colpo di calore. Le temperature di quel pomeriggio raggiunsero i 40° C e la famiglia era rimasta senza acqua. Inoltre un incendio aveva bruciato gli alberi, lasciando la zona priva di ripari all’ombra.

Un esperto di sopravvivenza che è stato coinvolto nel caso ha provato a immaginare cosa è successo alla giovane coppia. «Purtroppo, credo che siano stati colti alla sprovvista e, una volta che si sono resi conto della loro situazione, sono morti cercando di salvare il loro bambino e cercando di salvarsi l'un l'altro».

«È probabile che il bambino abbia iniziato a soccombere per primo, il che ha affrettato gli sforzi dei genitori su per la collina. Quando uno non poteva più continuare, rimanevano a prendersi cura del bambino e dell'animale, mentre l'altro cercava di andare avanti e ottenere aiuto per i propri cari. È una tragedia di prim'ordine».

I funzionari hanno trovato la famiglia due giorni dopo, dopo che i parenti avevano denunciato la loro scomparsa. La famiglia aveva camminato per 10 chilometri con il bambino in un marsupio tipo zaino. Erano a 2,5 chilometri di distanza dalla loro auto.

La famiglia aveva con sé un contenitore d'acqua da 2,5 litri che era vuoto.

Il cellulare è stato trovato nella tasca di Gerrish. A partire da poco dopo mezzogiorno, Gerrish e Chung hanno provato a chiamare e inviare messaggi di aiuto diverse volte, secondo l'ufficio dello sceriffo.

La famiglia ha provato a fare cinque telefonate - quattro delle quali in rapida successione - a diversi numeri di telefono ma non al 911. La prima chiamata è stata effettuata alle 12:09. A partire dalle 12:35, la famiglia ha effettuato le ultime quattro chiamate in rapida successione. Tuttavia, nessuna delle chiamate è stata connessa.

La disidratazione può causare vertigini e infine la morte.

L'ipertermia è una temperatura corporea anormalmente elevata causata dal fallimento dei meccanismi di regolazione del calore.

La causa della morte del cane di famiglia era indeterminata, ma si ritiene che anche il cane soffrisse di problemi legati al calore.

