"ALESSANDRO IMPAGNATIELLO AVVELENAVA GIULIA TRAMONTANO DA MESI" - I PM DI MILANO RICOSTRUISCONO L'OMICIDIO DELLA DONNA INCINTA DI SETTE MESI, AMMAZZATA CON 37 COLTELLATE LO SCORSO MAGGIO

PM, IMPAGNATIELLO AVVELENÒ GIULIA TRAMONTANO PER MESI

(ANSA) – "Lo scorso marzo, ormai da mesi, l'imputato somministrava veleno alla vittima". Lo ha spiegato, ribadendo in aula uno dei temi agli atti dell'inchiesta, il pm di Milano Alessia Menegazzo nella fase della richiesta di ammissione delle prove nel processo milanese a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio dello scorso anno. La Corte ha ammesso tutte le prove e i testi richiesti da accusa, difesa e parte civile e ha aggiornato il dibattimento al 12 febbraio, fissando udienze anche per il 7 e il 21 marzo.

Il pm, con a fianco l'aggiunto Letizia Mannella, ha chiesto l'ammissione di tutti i testimoni indicati nella propria lista, tra cui investigatori dei carabinieri, consulenti tecnici, i familiari di Giulia e la 23enne italo-inglese con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela. Anche lei, secondo le indagini, poteva essere uccisa quella notte e il 27 maggio aveva incontrato Giulia poco prima che venisse accoltellata.

La Procura ha depositato anche "15 supporti informatici e 35 produzioni documentali", tra cui un "messaggio audio inviato da Giulia ad un'amica" e un "video della festa di 'baby shower' di marzo, quando ormai da mesi l'imputato somministrava veleno alla vittima".

In più, "tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza" e un "estratto delle chat più significative tra l'imputato e Giulia" e tra lui e l'altra giovane italo-inglese. E ancora le "copie forensi dei pc e dei telefoni e il brogliaccio di una telefonata del primo giugno 2023" tra il fratello di Impagnatiello e un'altra persona.

L'accusa ha chiesto anche l'esame dell'imputato, così come il legale dei familiari, Giovanni Cacciapuoti, che ha chiesto anche il "controesame di tutti i testi dei pm e della difesa". E "visto che la difesa indica due consulenti, una psicologa e uno psichiatra", come già noto e in prospettiva di una richiesta di perizia psichiatrica, l'avvocato ha anche chiesto "l'ammissione a prova contraria" di due propri consulenti, gli psichiatri Salvatore De Feo e Diana Galletta.

L ULTIMA IMMAGINE DI GIULIA TRAMONTANO VIVA

L'imputato, infatti, nei mesi scorsi è stato "sottoposto ad una consulenza da parte degli psichiatri della difesa, con due elaborati". Anche la difesa ha chiesto l'esame dell'imputato, il "controesame dei testi di pm e parti civili", l'esame della psicologa e dello psichiatra, come consulenti. La Corte ha ammesso tutte le prove e a quel punto Impagnatiello ha preso la parola per dichiarazioni spontanee per pochi minuti per tentare, in sostanza, di chiedere "scusa" per un omicidio "inspiegabile" e per la sua "disumanità". Il 12 febbraio saranno ascoltati in aula gli investigatori, il 7 marzo la sorella e la madre di Giulia e la giovane italo-inglese e un'altra udienza è fissata per il 21 marzo.

“SPERO SOLO DI NON SVEGLIARMI PIÙ LA MATTINA”: PARLA IMPAGNATIELLO E LA FAMIGLIA TRAMONTANO ESCE DALL’AULA

Estratto dell’articolo di Giorgia Venturini per www.fanpage.it

giulia tramontano

[…] Poi l'imputato in una sua dichiarazione ha precisato: "Non chiedo che queste scuse siano accettate, non posso chiedere perdono, chiedo solo che possano essere ascoltate. Se questa è l'occasione e il luogo per farlo porgo le mie scuse". Queste parole sono state dette in aula da Impagnatiello: quando lui ha preso parola la famiglia Tramontano ha immediatamente lasciato l'aula. "L’unica cosa che faccio è, la sera prima di dormire, sperare di non svegliarmi al mattino dopo", ha concluso l'imputato. […]

