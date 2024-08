"ALTRO CHE 'SPESE MEDICHE', A QUANTO PARE I SOLDI DELLA RACCOLTA FONDI SERVONO A VIAGGIARE!" - SUI SOCIAL GLI UTENTI ATTACCANO MATTEO MARIOTTI, 20ENNE DI PARMA CHE HA PERSO UNA GAMBA A CAUSA DI UN ATTACCO DI UNO SQUALO, MENTRE NUOTAVA IN AUSTRALIA – NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLO SCIAGURATO EVENTO, A DICEMBRE SCORSO, GLI AMICI LANCIARONO UNA RACCOLTA FONDI (CHE HA RAGGIUNTO 75 MILA EURO) CRITICATA DA SELVAGGIA LUCARELLI: "HO PRETESO TRASPARENZA LADDOVE NON C’ERA" - ORA IL GIOVANE E' TORNATO A VIAGGIARE E I FOLLOWER SI CHIEDONO CHE FINE ABBIANO FATTO QUEI SOLDI...

«Il cammino è ancora lungo, avrò bisogno di tempo per recuperare ma mi sento meglio e non abbandonerò certo l’acqua e gli squali. Le critiche? Sono state superate dalla solidarietà, dal calore di tante persone». Mostra energia e ottimismo Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che l’8 dicembre scorso ha perso metà della gamba sinistra, staccata dall’attacco di un grande squalo mentre si trovava in mare in Australia, a Brisbane.

Una vicenda che ha avuto un’enorme eco, perché ripresa da tante telecamere, che hanno immortalato la fuga del ragazzo verso la spiaggia dopo i morsi subiti. E alimentata poi dalle polemiche partite dagli articoli di Selvaggia Lucarelli nei confronti della campagna di raccolta fondi organizzata nelle settimane successive per mettere insieme le risorse necessarie alle cure e alle protesi. Uno sforzo che ha portato oggi a mettere insieme oltre 75mila euro rispetto ai 100mila fissati.

«Il grosso è alle spalle, e non mi sono allontanato dai social. Qualche commento poco intelligente c’è, da parte di gente che non sa quello che dice. Hanno visto che ho passato un periodo al mare e pensano che stia spendendo lì i soldi, senza sapere che era stato un invito dei miei amici.

Ma davvero ho trovato tantissimo calore, tanta vicinanza e questo mi dà ulteriore energia. Mi scrivono tantissime persone, su Instagram», racconta Mariotti, originario di Monchio delle Corti, in Appennino, diplomato all'istituto alberghiero di Castelnovo Monti, nella montagna reggiana, e una enorme passione per la biologia marina che voleva coronare in Australia. [...]

