"AMA" PRECISA: “NON SI REGISTRA ALCUN COLLASSO O CAOS. LE ATTIVITÀ CIMITERIALI SONO ASSICURATE E TUTTE LE RICHIESTE ECCEDENTI SARANNO ESAUDITE CON FORME DI SEPOLTURA ALTERNATIVE” – IL DIPENDENTE CHE HA AFFISSO AL CIMITERO FLAMINIO IL CARTELLO CON TRE ERRORI IN TRE RIGHE INVECE È STATO “DESTINATO AD ALTRO INCARICO”

SALMA E SANGUE FREDDO - NON C'È PACE MANCO PER I MORTI: A ROMA SONO FINITI I POSTI PER LE CREMAZIONI. IL CARTELLO CON TRE ERRORI IN TRE RIGHE È APPARSO AL CIMITERO DI PRIMA PORTA: ''NON SI ACCETERANNO SALME PER CRAMZIONE'' CON TANTO DI FIRMA E TIMBRO UFFICIALE (IN CHE MANI SIAMO) - ORA BISOGNERÀ PORTARE I CORPI FUORI CITTÀ, A PROPRIE SALATISSIME SPESE

AMA: ATTIVITA’ CIMITERIALI ASSICURATE, NESSUN CAOS

A Roma, anche in questo periodo contingente ed eccezionale caratterizzato da un trend di decessi in continua crescita, le attività cimiteriali sono assicurate e pertanto non si registra alcun “collasso o caos”.

L’impegno delle strutture di AMA – Cimiteri Capitolini è massimo. A differenza di altre grandi realtà italiane che hanno sospeso l’attività crematoria fino ad inizio del 2021 (vedi la chiusura del crematorio di Lambrate a Milano), AMA – Cimiteri Capitolini, d’intesa con Roma Capitale, ha mantenuto attive le linee crematorie, mettendo doverosamente in campo tutte le azioni possibili per garantire le migliori condizioni, sia per la cittadinanza sia per gli addetti cimiteriali, e la massima celerità nell’espletamento delle diverse operazioni.

In particolare, presso il cimitero Flaminio – Prima Porta, solo negli ultimi cinquanta giorni (dal 1 novembre al 20 dicembre), grazie al potenziamento di tutte le linee produttive sono state effettuate 2.654 cremazioni per soddisfare la domanda che è andata via via crescendo.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Le risorse dedicate alle pratiche di cremazione sono state incrementate ed è stata richiesta a tutti i soggetti preposti l'accelerazione dell'iter amministrativo propedeutico. Inoltre, sono stati ricavati e predisposti spazi aggiuntivi alla camera mortuaria per ospitare sia le salme sia i resti mortali.

Per ridurre progressivamente le giacenze delle salme già in attesa di cremazione e rispettare anche tutte le norme di sicurezza per il personale legate all’emergenza Covid-19, dalla scorsa settimana, come peraltro già comunicato, vengono accolte fino a un massimo di 200 domande per nuove cremazioni a settimana.

Per le richieste eccedenti il tetto già specificato alle agenzie funebri, si può optare per impianti fuori dal territorio metropolitano oppure per una diversa forma di seppellimento sempre assicurata all’interno dei cimiteri romani. Anche le salme per le quali la richiesta di cremazione non venga presentata entro 5 giorni dall’entrata nel cimitero Flaminio, saranno inumate d’ufficio in loco.

Il rinnovato sforzo delle strutture dei Cimiteri Capitolini è teso a rispondere ad un trend di decessi che non accenna a diminuire: da ottobre al 20 dicembre, nella città di Roma, si sono registrati 9.349 decessi contro i 6.496 dell’analogo periodo del 2019, con un aumento di 2.853 in 80 giorni.

E’ stato destinato ad altro incarico, infine, come già previsto, il dipendente che si è reso autore, senza alcuna autorizzazione, del cartello affisso al cimitero Flaminio segnalato nel vostro pezzo.