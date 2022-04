"AMBER HEARD LO DEFINIVA 'UN UOMO VECCHIO E GRASSO" - LA SORELLA DI JOHNNY DEPP SALE SUL BANCO DEI TESTIMONI NEL PROCESSO CONTRO L'EX MOGLIE DELL'ATTORE: "UNA VOLTA CHIAMÒ CHRISTIAN DIOR, ERANO INTERESSATI A LAVORARE CON LUI, E LEI, CON DISGUSTO, GLI DISSE: 'PERCHE' DOVREBBERO VOLER FARE AFFARI CON TE? LORO SI OCCUPANO DI CLASSE E STILE, E TU NON NE HAI" - "QUANDO VIAGGIAVANO PRENDEVO SEMPRE UNA CAMERA IN PIU' PERCHE'..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Christi Dembrowski, sorella di Johnny Depp

La sorella di Johnny Depp ha testimoniato nel processo per diffamazione che si sta svolgendo in Virginia e che vede l'attore accusare l'ex moglie Amber Heard di diffamazione per un articolo che lei ha pubblicato sul Washington Post in cui lo accusava di molestie domestiche.

Christi Dembrowski, 61 anni, ha raccontato alla giuria della loro educazione a Lexington, nel Kentucky, della madre "irrequieta" Betty Sue e del padre "pacifico" John Christopher Depp. «Nostro padre era un uomo gentile, paziente, affettuoso. Nostra madre era l'opposto, molto nervosa, ansiosa, arrabbiata», ha detto, aggiungendo che i loro genitori erano «due personalità completamente diverse».

Johnny Depp in tribunale

Depp a volte guardava a terra mentre sua sorella parlava. Sembrava essere profondamente commosso mentre lei raccontava la loro infanzia. Betty Sue e John Depp hanno poi divorziato nel 1978, quando Johnny aveva 15 anni e Christi 18. Betty è morta di cancro nel 2016 all'età di 81 anni. Depp si è tatuato il nome di sua madre nel 1988. John "Jack" Depp è stato assente per gran parte della sua infanzia. È ancora vivo.

Alla domanda se ci sono state occasioni in cui Heard non è stato gentile con Depp, Dembrowski ha detto che ce n'era una che «è rimasta davvero con me». Erano nell'ufficio di Depp e Christian Dior aveva chiamato dicendo che erano interessati a lavorare con lui. «Johnny ha detto ad Amber che erano interessati a lui. La sua reazione è stata di incredulità e una sorta di disgusto: "gli ha detto perché Dior dovrebbe voler fare affari con te? Loro si occupano di classe e stile e tu non hai stile". È stato offensivo. Lo ha insultato. Ho sentito insulti più volte in realtà».

Johnny Depp con la sorella Christi Dembrowski

Alla domanda su cosa avesse detto Heard sull'aspetto fisico di Depp, Dembrowski ha detto che lo ha chiamato «un uomo vecchio e grasso». Dembrowski ha ammesso di lavorare ancora a stretto contatto con suo fratello e in passato è stata definita il suo «manager personale».

«Tua madre si arrabbiava con tuo padre?» ha chiesto l’avvocato di Depp. «Sì», ha risposto Dembrowski. «Come?». «La mamma urlava, gli urlava contro, lo picchiava, lo insultava, quel genere di cose» ha detto Dembrowski.

«Tuo padre ha picchiato tua madre?». «No, papà non ha mai reagito quando la mamma lo ha picchiato o gli ha urlato contro» ha detto Dembrowski. «Fondamentalmente la lasciava urlare. Ha trattato mia madre sempre in modo da mantenere la pace».

Johnny Depp con i genitori e Vanessa Paradis

«Tua madre come ha trattato te e i tuoi fratelli e sorelle?» ha chiesto l’avvocato. «Allo stesso modo in cui ha trattato papà. Urlava, picchiava, lanciava cose, ci insultava. Ognuno di noi aveva il proprio set di nomi. Alcuni non li vorrei ripetere. Il mio nome era Violetta. Violet era la madre di mio padre e mia madre odiava la madre di mio padre», ha detto.

«Tua madre aveva un nome speciale per Johnny?». «Ne aveva, alcuni da non ripetere», ha detto Dembrowski. «”Un occhio” era il suo preferito. Perché quando era piccolo i dottori pensavano che avesse un occhio pigro, e gli hanno applicato una benda sull'occhio buono per rafforzare l'altro occhio». «Johnny reagiva?». «Quei nomi erano solo uno stile di vita. Ci siamo abituati», ha detto Dembrowski.

Johnny Depp con il padre

«Tua madre si è arrabbiata con te? Fisicamente?». «Sì, ma ero molto tranquilla, molto timida, ho imparato presto a fare un passo indietro. Stare lontano dai guai», ha detto Dembrowski. «Ci picchiava, lanciava oggetti, andava a staccare un ramo da un albero, e ci colpiva con quello. Uno bello e verde. Altrimenti si sarebbe spezzato».

Dembrowski ha aggiunto che sua madre si arrabbiava con Johnny e picchiava anche lui. «E Johnny reagiva quando sua madre lo picchiava?», ha chiesto Chew. «Era un tipico ragazzino, quando veniva ferito piangeva. Per la maggior del tempo voleva solo allontanarsene», ha detto Dembrowski, aggiungendo che non Depp ha mai reagito a sua madre. «Quando era più grande, se lei colpiva o lanciava cose, lui se ne andava nella sua stanza».

Johnny Depp con i genitori e Vanessa Paradis 2

Dembrowski ha detto alla giuria che ogni volta che viaggiavano prenotava una camera d'albergo in più per Depp e Heard.

«Quando erano in viaggio volevo assicurarmi che ci fosse una stanza in più perché non era insolito che litigassero». «Nella sua vita ho visto ripetersi le cose. Da bambini, quando iniziavano le discussioni, la nostra prima reazione era andare a nasconderci e allontanarci. Ho riconosciuto quello che per me era un modello della mia infanzia. Volevo assicurarmi che ci fosse un posto dove potesse fare proprio questo».

Quando Dembrowski ha saputo che Depp stava per sposare Heard, ha detto alla giuria di essersi sentita «spaventata». «Ero devastata. Ho cercato di convincerlo ad aspettare ancora un po' e a non correre». Dembrowski ha detto che la squadra di Depp voleva che Heard firmasse un contratto prematrimoniale per "proteggere i suoi figli", ma lei non lo ha fatto: si sono sposati senza.

John Christopher Depp, padre di Johnny Christi Dembrowski, sorella di Johnny Depp 2 Amber Heard in tribunale Johnny Depp con il padre 2