"CON AMBER HEARD ERAVANO TUTTI MOLTO A DISAGIO. LE SUE SEMBRAVANO LACRIME DI COCCODRILLO" - LA TRASMISSIONE TV "GOOD MORNING AMERICA" HA INTERVISTATO UNO DEI GIURATI CHE HA CONDANNATO L'ATTRICE A RISARCIRE L'EX MARITO CON 10,3 MILIONI DI DOLLARI PER DIFFAMAZIONE - "ABBIAMO RITENUTO QUELLO CHE DICEVA DEPP PIU' CREDIBILE" - "IL MOMENTO IN CUI LA GIURIA SI E' CONVINTA DELLA COLPEVOLEZZA DI HEARD E' STATO..." - VIDEO

Valentina Ariete per "La Stampa"

Amber Heard

«Il pianto, le espressioni facciali che aveva, lo sguardo fisso sulla giuria. Eravamo tutti molto a disagio. Rispondeva a una domanda e piangeva, e due secondi dopo diventava ghiacciata. Alcuni di noi hanno usato l'espressione "lacrime di coccodrillo"»: a parlare è uno dei giurati del processo per diffamazione intentato (e vinto) da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard.

In un'intervista rilasciata in esclusiva alla trasmissione Good Morning America, il membro della giuria che ha condannato l'attrice a risarcire il divo con 10,3 milioni di dollari per un articolo a sua firma del 2018 sul Washington Post in cui si definiva «simbolo delle donne vittime di violenze domestiche», ha spiegato le ragioni che hanno determinato il verdetto. «Gran parte della giuria - ha detto - ha ritenuto che ciò che stava dicendo Depp fosse più credibile, è apparso più sincero nelle risposte alle domande. Il suo stato emotivo era molto stabile per tutto il tempo».

Amber Heard alla Nbc 3

L'intervista arriva a poche ore dalla messa in onda di un'altra attesissima intervista, quella della Nbc ad Amber Heard, un colloquio di cui in questi giorni sono state date alcune anticipazioni. Tra queste anche le sue parole sulla giuria che, a suo avviso, sarebbe stata influenzata dalla massiccia campagna social a favore di Johnny da parte dei suoi fan: «Penso che anche per il giurato più ben intenzionato sarebbe stato impossibile evitarlo», ha detto Amber.

Ma il membro della giuria sentito da Good Morning America ha respinto l'accusa: «Ci siamo basati sulle prove. Io e gli altri giurati non usiamo Twitter o Facebook. Altri che ce l'avevano, hanno fatto in modo di non parlarne». E ha poi aggiunto: «Penso che la verità sia che si offendevano l'un l'altro, non credo che questo metta nessuno dei due dalla parte del torto o della ragione. Non c'erano prove sufficienti che supportavano ciò che Heard aveva affermato», e cioè che si potesse parlare di violenza domestica.

Le note del terapista di Amber Heard

Determinante nella decisione sarebbe stato però lo scoprire la rivelazione che Amber Heard non aveva ancora donato in beneficenza i soldi del suo accordo di divorzio, 7 milioni di dollari, nonostante avesse affermato il contrario. Nell'intervista alla Nbc Amber ha anche rivelato di amare ancora Depp: «Lo amo. L'ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione profondamente danneggiata potesse funzionare. Ma non ci sono riuscita».

ARTICOLI CORRELATI

Amber Heard alla Nbc 4

Amber Heard alla Nbc 2

amber heard dopo la sentenza 2

amber heard dopo la sentenza 1

johnny depp 2

hamber heard vs johnny depp 5

hamber heard vs johnny depp 6

amber heard

camille vasquez

hamber heard vs johnny depp 2

hamber heard vs johnny depp 1

Le note del terapista di Amber Heard 2