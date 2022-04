"AMBER HEARD MI HA SPUTATO IN FACCIA PERCHE' HO CHIESTO UN AUMENTO DI STIPENDIO" - L'EX ASSISTENTE DELL'ATTRICE, CHIAMATA A TESTIMONIARE NELLA CAUSA PER DIFFAMAZIONE INTENTATA DA JOHNNY DEPP, HA RACCONTATO DI AVER SUBITO FREQUENTI ABUSI DALLA DONNA, E DI NON AVER MAI VISTO SU DI LEI SEGNI DI MALTRATTAMENTI - LA CONSULENTE MATRIMONIALE DELLA COPPIA: "AVEVANO DATO IL VIA AD ABUSI RECIPROCI"... - VIDEO

Il processo ad Amber Heard per le accuse di diffamazione mosse da Johnny Depp è ormai entrato nel vivo: da giorni in tribunale si assiste all'avvicendarsi di testimoni di entrambe le parti, tra cui anche la terapista dell'ormai ex-coppia, che ha parlato di violenze e abusi reciproci nel corso della tormentata relazione tra le due star.

Dopo la straziante deposizione della sorella di Johnny Depp, infatti, la corte ha ascoltato la testimonianza registrata nei mesi scorsi dalla dottoressa Laurel Avis Anderson: quest'ultima ha raccontato le tormentate sedute di terapia effettuate tra l'ottobre e il dicembre del 2015, durante le quali più di una volta sia Depp che Heard minacciarono di andar via.

Secondo Anderson, abusi e violenze erano all'ordine del giorno, ma avvenivano in maniera reciproca: la terapista ha però escluso che Depp abbia assunto comportamenti violenti con le sue precedenti partner. «Penso che in qualche modo riuscisse a controllarsi. Con Ms. Heard, invece, era costantemente su di giri. Avevano dato il via a quella che io vedevo come una situazione di abusi reciproci» sono state le sue parole.

Secondo Anderson, inoltre, tra i due c'erano enormi problemi di comunicazione, con Heard stessa che ribadiva di non volere il divorzio, ma di desiderare di volere il divorzio: «Lei sapeva che la loro situazione non era salutare». Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi: al di fuori dell'aula, intanto, i fan di Johnny Depp si sono accampati per manifestare il proprio sostegno all'attore.

2. L'EX ASSISTENTE DI AMBER HEARD RIVELA CHE L'ATTRICE UNA VOLTA LE HA SPUTATO IN FACCIA

Dagotraduzione dal Daily Mail

L'ex assistente personale di Amber Heard ha testimoniato al processo per diffamazione contro l’attrice e ha detto di non aver mai visto tagli o lividi su Heard negli anni in cui ha lavorato per lei. In una deposizione video pre-registrata, Kate James ha spiegato alla corte di essere stata assunta da Heard nel 2012 come sua assistente personale e di aver lavorato con lei fino al 2015.

Interrogata dagli avvocati di Depp, James ha parlato di come Heard si sarebbe fatta prendere da una «furia cieca» con lei durante i frequenti episodi di abusi. Ha raccontato che uno dei suoi lavori era procurarsi due copie delle riviste che pubblicavano foto o notizie su Heard e conservarle in garage perché non voleva che Depp le vedesse. Una volta Heard «si arrabbiò molto» perché erano in giro.

James ha detto: «È diventata assolutamente una furia. Urlava, urlava, maltrattandomi. Rabbia cieca».

James ha ricordato come la Heard le avrebbe «urlato al telefono» e l'avrebbe sottoposta a «una raffica di messaggi di testo offensivi giorno e notte». Ha detto: «Nel cuore della notte, tra le 2 e le 4 del mattino, iniziava a delirare. Tutto incoerente, senza senso, solo qualcuno contro cui scagliarsi. Nessuna ragione apparente».

Alla domanda se avesse mai visto o saputo di ferite, tagli, lividi, gonfiore o arrossamento sul viso di Heard, James ha detto: «No». Ha detto che «non» ha mai visto Heard con gli occhi neri o ciuffi di capelli strappati dalla testa.

Quando poi James è passata dal lavoro part-time al lavoro a tempo pieno, ha negoziato il suo stipendio con Heard, che ha perso la calma. James ha detto: «Si è alzata di scatto dalla sedia, ha messo la faccia a 2 centimetri dalla mia, dicendomi come osavo chiedere lo stipendio che stavo chiedendo. Sentiva che questo le dava il diritto di sputarmi in faccia», aggiungendo che i 50.000 dollari che aveva chiesto erano la metà del suo solito stipendio.

Un tuttofare che ha assistito all'intera faccenda ne è rimasto «mortificato», ha detto James.

Secondo James, Heard era cattiva con sua sorella Whitney e la trattava «come un cane che prendi a calci». La stessa madre di Heard era «terrorizzata» da lei perché abusava anche di lei.

Tra i farmaci da prescrizione che Heard ha preso c'era il sonnifero Provigil, ma James ha affermato che gli effetti collaterali hanno reso Heard «maniacale». «Era come se avesse preso una sorta di anfetamina. Si muoveva molto velocemente, era iperorganizzata, iperattiva, solo molto, molto iper».

James ha affermato che Heard le ha detto che aveva preso funghi, ecstasy e cocaina e che questo l'ha lasciata "disorientata" e l'ha fatta bere pesantemente. Quando la Heard era ubriaca, «diventava sempre più bellicosa e violenta», ha detto James.

James ha affermato che le insicurezze di Heard sulla sua relazione erano dovute al fatto che «non le piaceva essere lontana dalla presenza fisica di Johnny». James ha detto anche che a Heard non piaceva il gruppo con cui Depp usciva. «Mi ha detto che non le piaceva uscire con i suoi amici perché era noioso ed erano tutti vecchi che suonavano la chitarra e non era interessante per lei».

Alla domanda sulla sua impressione su Depp, James ha detto che era «pacifico, quasi timido, molto silenzioso» e lo ha definito un «gentiluomo del sud totale». Non l'ha mai visto perdere la calma ed era «sempre completamente passivo». Era solita chiacchierare con lui, ma James ha detto che "si fermava immediatamente quando Amber mi la vedeva parlare con lui perché me l’avrebbe fatta pagare».

James poi è stata interrogata da Benjamin Rottenborn, uno degli avvocati di Heard. Ha detto che il lavoro con Heard «non era proprio del mio calibro» perché ha lavorato con «celebrità di alto profilo» e non aveva mai sentito parlare di lei prima.

Quando le è stato chiesto quando si è accorta per la prima volta che c’era qualcosa che «non era giusto nella relazione» tra Heard e Depp, James ha detto: «Non ricordo quando è iniziata. Di solito si lamentava e piangeva a causa delle sue insicurezze all'interno della relazione. Era molto, molto insicura per la maggior parte del tempo e mi chiamava piangendo».

Alla domanda se Heard le avesse mai detto che Depp l'aveva picchiata, James ha detto di no. James ha detto che non ha mai visto danni nemmeno all'appartamento di Depp.

