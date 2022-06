"AMO ANCORA JOHNNY, MA MI HA PICCHIATA" - AMBER HEARD CAMBIA STRATEGIA E DICHIARA IL SUO AMORE ALL'EX MARITO, MA INSISTE: "HA MENTITO SUGLI ABUSI DOMESTICI" - SECONDO L'ATTRICE I GIURATI SI SONO LASCIATI INGANNARE PERCHE' DEPP E' UN "ATTORE FANTASTICO", "UN UOMO CHE E' RIUSCITO A CONVINCERLI DI AVERE LE FORBICI AL POSTO DELLE MANI" - POI PERÒ PROMETTE: "FINO AL GIORNO DELLA MIA MORTE RIMARRO' FEDELE AD OGNI PAROLA DELLA MIA TESTIMONIANZA" (ANCHE ALLE BUGIE?...)

Dagotraduzione dal Daily Mail

Amber Heard alla Nbc

Amber Heard ha ammesso di «amare assolutamente» il suo ex marito Johnny Depp, nonostante lo abbia nuovamente accusato di averla sottoposta ad abusi fisici durante la loro relazione. L’attrice ha detto infatti che l’assenza di ferite visibili non voleva dire che le sue affermazioni fossero «false» o una «bufala».

L’attrice 36enne ha parlato ancora una volta del suo matrimonio con Depp durante un’ampia intervista al Today Show con Savannah Guthrie che è stata trasmessa a puntate. Venerdì la rete trasmetterà l’intervista per intero.

Amber Heard alla Nbc 2

Durante l’intervista Heard ha parlato dei suoi sentimenti per Depp, sostenendo di «amarlo ancora assolutamente» anche se si rifiuta di ritirare le accuse nei suoi confronti. Nonostante la pronuncia della giuria della Virginia, che l’ha ritenuta colpevole di diffamazione, Heard ha ribadito che l’ex marito l’ha picchiata, e l’ha accusato di aver mentito quando sul banco dei testimoni ha dichiarato di non averla mai toccata. «Ha detto che non ti ha mai picchiato. È una bugia?» ha chiesto Guthrie. E Heard: «Sì, lo è». E ha aggiunto: «Fino al giorno della mia morte rimarrò fedele a ogni parola della mia testimonianza».

Guthrie le ha quindi chiesto se fosse ancora innamorata dell’ex marito. «Sì. Assolutamente. Assolutamente. Lo amo. Lo amavo con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio per far funzionare una relazione profondamente interrotta. E non potevo. Non provo alcun rancore nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire oppure potrebbe essere davvero facile da capire se hai mai amato qualcuno».

amber heard dopo la sentenza 6

Secondo l’attrice i giurati del processo si sono lasciati ingannare dalla bravura di Depp, che ha definito «un attore fantastico», «un uomo che è riuscito a convincere la giuria di avere le forbici al posto delle mani» (riferendosi al film "Edward Mani di forbice). Secondo Heard, inoltre, gli avvocati di Depp hanno utilizzato testimoni che erano «impiegati retribuiti» di Depp per «distrarre la giuria dai problemi reali». Inoltre secondo l’attrice la decisione della giuria è stata influenzata da quella che ha definito «rappresentazione sleale sui social media».

Heard ha anche parlato dei suoi piani per il futuro, annunciando che ora intende essere una «mamma a tempo pieno» per sua figlia di un anno, Oonagh Paige.

Qui il video dell'intervista: https://www.today.com/video/get-a-sneak-peek-new-dateline-series-examines-victim-s-last-day-142163013837

