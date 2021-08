"ASTORI POTEVA ESSERE SALVATO" - IL GUP DI FIRENZE ANGELO ANTONIO PEZZUTI, NELLA SENTENZA CON LA QUALE HA CONDANNATO A UN ANNO DI RECLUSIONE, PENA SOSPESA, IL MEDICO SPORTIVO GIORGIO GALANTI, SPIEGA LE MOTIVAZIONI DIETRO L'ACCUSA DI OMICIDIO COLPOSO: IL CAPITANO DELLA FIORENTINA NON FECE ULTERIORI CONTROLLI NONOSTANTE FOSSERO EMERSI DEI PROBLEMI AL CUORE DURANTE LE PROVE DA SFORZO ANNUALI A CUI VENIVA SOTTOPOSTO...

Giacomo Nicola per "Il Messaggero"

DAVIDE ASTORI

«Con la sua condotta l'imputato ha impedito l'accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto che avrebbe avviato un iter diagnostico in grado di salvare la vita di Davide Astori».

DAVIDE ASTORI

È quanto sostiene il gup di Firenze Angelo Antonio Pezzuti, nella sentenza con la quale ha condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, il medico sportivo Giorgio Galanti. Il professionista è accusato di omicidio colposo per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra.

L'ARRESTO CARDIACO

IL DOTTOR GIORGIO GALANTI

Astori, è stato accertato dai medici, morì per un arresto cardiaco dovuto a una cardiomiopatia aritmogena. Secondo quanto ha sostenuto nella sentenza, il professor Galanti, difeso in aula dall'avvocato Sigfrido Fenyes, avrebbe commesso «un errore diagnostico» decidendo di non effettuare ulteriori controlli nonostante le extrasistolia ventricolare emersa ripetutamente durante le prove da sforzo annuali a cui veniva sottoposto il capitano della Fiorentina.

francesca fioretti e davide astori 3

Nella sentenza il gup ha contestato in parte le conclusioni degli stessi periti incaricati. «I periti - ha affermato - hanno aggiunto che la sospensione dell'attività sportiva avrebbe sicuramente rallentato la progressione della malattia, comunque non avrebbe escluso con certezza l'arresto cardiaco».

«Tale argomentazione - ha sostenuto Pezzuti - non appare condivisibile». «Una corretta diagnosi - ha affermato ancora -, effettuata all'esito di tutti i necessari accertamenti, avrebbe comportato l'installazione di un impianto di defibrillazione e ciò avrebbe escluso la morte del calciatore». La difesa di Galanti farà ricorso in appello.

GIORGIO GALANTI

IL PRIMO GRADO

Al processo di primo grado, il medico oltre alla pena di un anno è stato condannato al pagamento di provvisionali per oltre un milione di euro in favore dei famigliari, tra cui la compagna del calciatore, Francesca Fioretti, la figlia della coppia, i genitori del calciatore e i fratelli. Il calcolo dell'ammontare del risarcimento è stato delegato al giudice civile.

davide astori francesca fioretti

Davide Astori, 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, era stato trovato morto la mattina del 4 marzo 2018 in un albergo di Udine (Là di Moret) dove si trovava con la squadra per la partita contro la formazione friulana. A causare il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco. Astori ha lasciato la compagna, Francesca Fioretti, e una figlia, Vittoria, che al tempo aveva due anni.

LA RICOSTRUZIONE

Astori quella mattina era atteso per la colazione: alle 9.30, non vedendolo arrivare, compagni e tecnici si erano preoccupati. Un massaggiatore era salito in camera - Astori dormiva da solo - ma lo aveva trovato morto.

francesca fioretti e davide astori 5

L'ultimo compagno ad averlo visto era stato Sportiello con cui la sera prima aveva giocato alla playstation. Il portiere era stato ascoltato dai carabinieri. «L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali», anche se «è strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori» così aveva subito detto il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo.

il ricordo di davide astori a cagliari

I carabinieri avevano sentito tutti i compagni di squadra e anche lo stesso medico della squadra. L'ipotesi della tragica fatalità sin da subito era stata quella che si affacciava come più sicura. Quello che colpiva è che si trattata di un giovane seguito medicalmente, perché professionista, e se avesse avuto problemi di tipo cardiaco sarebbero venuti fuori. La sentenza sembra proprio sposare questa tesi.

LA CARRIERA

fiorentina atalanta ricordo davide astori

Nato a San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo il 7 gennaio 1987, Astori era un difensore centrale mancino di buona tecnica. Aveva iniziato a giocare nel Ponte San Pietro, squadra satellite del Milan: venne poi integrato nella primavera milanista fino alla stagione 2005-2006. Nel 2006-2007 fu ceduto in prestito al Pizzighettone, in Serie C1.

francesca fioretti e davide astori 2

Tornato al Milan, nella stagione 2007-08 passò, sempre in prestito, alla Cremonese in Serie C1. Nell'estate 2008 acquistato dal Cagliari, squadra con cui esordì in Serie A e con cui collezionò 174 presenze e 3 gol.

fiorentina atalanta ricordo davide astori

Giocò la stagione 2014-2015 con la Roma (29 presenze e una rete), il 4 agosto 2015 venne ufficializzato il suo passaggio alla Fiorentina, in maglia viola collezione 88 presenze segnando 3 gol diventandone anche il capitano. Astori disputò anche 14 partite con la maglia della Nazionale, il suo esordio il 29 marzo 2011, a 24 anni, nell'amichevole Ucraina-Italia (0-2).

astori franchi astori compagni di squadra