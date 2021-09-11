"LE AUTOSTRADE ITALIANE FANNO SCHIFO" - DOPO ROBERTO MANCINI ANCHE BRIATORE SBROCCA DOPO ESSERE RIMASTO IMBOTTIGLIATO NEL TRAFFICO DELL'A10 - "NON DOVREMMO PAGARE IL TICKET, MA DOVREMMO CHIEDERE I DANNI" - "E' TUTTA L'ESTATE CHE E' COSI' E NON VEDO NESSUNO LAVORARE NEI CANTIERI", HA CONTINUATO L'IMPRENDITORE IN UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL - IL TRATTO LIGURE, PER VIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, E' UNO DEI PIU' TRAFFICATI E... - VIDEO

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Alessio Ribaudo per corriere.it
 

Flavio Briatore su Tik Tok Flavio Briatore su Tik Tok

Senza troppi giri di parole, come nel suo stile, Flavio Briatore si è scagliato ieri contro chi gestisce le autostrade in Liguria sul popolare social network TikTok. Il noto imprenditore piemontese, trapiantato a Monaco, rimasto imbottigliato nel traffico dell’A10 non ha retto e con il suo smartphone ha girato un video che, in poche ore, è diventato virale.
 
Lo sfogo
«Le autostrade italiane fanno schifo e chi amministra le autostrade fa schifo - ha attaccato Briatore - e non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo chiedere i danni». Il settantunenne, che come team manager in Formula 1 è riuscito a vincere tre titoli con due piloti e due squadre diversi, ha proseguito nel suo sfogo: «È tutta l’estate che è così e non vedo nessuno lavorare nei cantieri».
 

Flavio Briatore Flavio Briatore

Briatore, nel video, racconta di aver visto un cartello in cui si segnalavano cinque chilometri di coda per lavori: «Ma noi non abbiamo visto operai per 200 chilometri, ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, ma non c’è nessuno». Poi ha tagliato corto: «Chi le amministra fa schifo e non è possibile, trattano la gente come fossero degli stracci».
 
Il precedente

ROBERTO MANCINI ROBERTO MANCINI

Il tratto autostradale ligure, per via dei lavori di manutenzione, è uno dei più trafficati d’Italia. Nei giorni scorsi anche l’allenatore Roberto Mancini si era lasciato andare a dure critiche sui social di ritorno da Reggio Emilia dove aveva giocato la nazionale. «Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura - era sbottato sul suo profilo Instagram taggando il gestore Autostrade per l’Italia -. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi». Parole a cui l’azienda aveva replicato: «Chiusura annunciata e segnalata, venga a trovarci».

 

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