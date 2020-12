Da http://www.salon.com

"Babbo Natale offre sesso orale sulla slitta”, è uno dei tanti annunci che girano in questo periodo dell’anno nella sezione “incontri occasionali” di Craigslist. Il post è accompagnato da un’immagine di un Babbo Natale con occhiali da sole che viene spompinato da una donna in mutandine bianche.

Invece di inviare lettere al Polo Nord, i “feticisti del Natale” pubblicano le loro liste dei desideri su “incontri occasionali”, e per avanzare le loro romantiche proposte spesso utilizzano bastoncini di zucchero, calze per i doni, o qualsiasi altra cosa in riferimento al Santo Natale.

La creatività non manca:

“È tutto il giorno che Babbo Natale ha un bastoncino di zucchero duro come la roccia e le castagne sono così piene di crema da far male. Alla ricerca di una giovane elfa cattivella in vena di festeggiare le vacanze”.

Anche le femminucce si danno da fare. “Una sexy Mamma Natale cerca il suo Babbo Natale”, "Ti regalerò il mio latte " e "Donna matura cerca elfi di entrambi i sessi per divertirsi."

Sono tante le sezioni “per soli adulti”, inventate per i “Natale-ninfomani”, come “Santa fanfic”, “Babbo porno”, “Santa gay” e persino un film di Hollywood con Babbi Natale sessodipendenti e alcolisti.

E ovviamente c’è “SantaCon”, l'evento annuale in cui migliaia di persone in diverse città degli Stati Uniti se ne vanno in giro per pub travestiti da Santa Claus ubriachi, circondati da elfi in lingerie e calze a rete. Anni fa un video di un pompino pubblico a SantaCon ha sconvolto il web.

Sempre nella sezione “incontri occasionali”, un tizio offre regali alle ragazze, che in cambio devono fare sesso con lui. In questi casi, sembra che il pretesto del Natale sia solo un modo astuto per mascherare la prostituzione.

Come ad esempio: Babbo Natale offre i suoi doni a chi gli regala qualcosa in cambio", oppure "Per le ragazze del college o le mamme single: venite a sedervi sulle ginocchia di Santa Claus”.

C'è naturalmente una spiegazione molto semplice a tutto questo: Babbo Natale è un simbolo culturale che si presta bene ai tabù. È una della figure più significative dell’infanzia. È l’arbitro assoluto, più della mamma e del papà, è il giudice del bene o del male. Non c’è bisogno di essere un freudiano per leggere i messaggi di Craigslist come le solite forme di perversione sulla figura del papà.

