"BASTA, ORA QUERELO LA DONNA CHE MI OFFENDE IN TV" – L’EX CONSIGLIERE DI STATO BELLOMO CONTRO LA RAGAZZA DAL VOLTO COPERTO CHE RACCONTA ‘STORIE NON VERE’ A "LE IENE" - PER DUE ANNI HO SOPPORTATO. ADESSO BASTA. HO DATO MANDATO AI MIEI LEGALI DI QUERELARE LA PINOCCHIA DI TURNO…

Testo di FRANCESCO BELLOMO per Libero Quotidiano

Caro direttore, una donna fidanzata vede un altro uomo, si invaghisce di lui, per conquistarlo si mette a dieta, va in palestra, sostituisce gli occhiali con lenti a contatto, cambia abbigliamento. (Quando pensa di essere pronta, chiede all' amico di quell' uomo (ancora ignaro di tutto) di promuovere un incontro.

francesco bellomo 7

L' incontro avviene, alla presenza dell' amico: lei dice di convivere da cinque anni con il fidanzato, lo definisce l' uomo della sua vita e però lo valuta negativamente. Di fronte a questa contraddizione l' uomo (l' altro) tace, si alza e se ne va.

Allora la donna piange, si dispera, chiede all' amico di intercedere, e il mese dopo quell' uomo e quella donna escono insieme, in un locale alla moda di Milano. Si baciano, poi lei lo invita a salire nella propria stanza di albergo. Nel cuore della notte, mentre stanno insieme, il telefonino della donna suona incessantemente, ma lei neppure lo sente, perché intenta a fare altro.

francesco bellomo 6

Quando ha terminato, controlla il telefono e, vedendo che era il suo fidanzato, commenta "nulla di importante, era lui". Poche settimane dopo lascia il suo fidanzato per quell' uomo, e inizia un tenace corteggiamento, per far si che i pochi incontri d' amore si trasformino in un fidanzamento. Fino a quando non scopre che quell' uomo ha delle relazioni parallele e capisce che quel sogno non si avvererà mai.

francesco bellomo 3

Cose simili accadono ogni giorno da sempre. Ma è solo da qualche tempo, da quando cioè a una donna è consentito di dire qualunque cosa contro un uomo (meglio se famoso), certa che sarà creduta fino a prova contraria (e a volte anche oltre), che può accadere che costei, sei anni dopo quella notte, vada in televisione - giovedì sera alle Iene - a volto coperto, a raccontare una storia diversa. La storia di chi è stata persuasa e soggiogata dall' uomo e non ha saputo dire di no.

Per due anni ho sopportato. Adesso basta.

Ho dato mandato ai miei legali di querelare la Pinocchia di turno.

francesco bellomo 5 francesco bellomo 2 francesco bellomo 1 Francesco Bellomo francesco bellomo 4