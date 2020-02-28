coronavirus iran IL TWEET DELLA BBC SUI MORTI IN IRAN PER CORONAVIRUS coronavirus iran 7 coronavirus iran 6 coronavirus iran 1 coronavirus iran 5 coronavirus iran 3 coronavirus iran 8 coronavirus iran coronavirus iran 4
"BBC" FLASH! IN IRAN I MORTI PER CORONAVIRUS SONO ALMENO 210, MOLTI DI PIÙ DEI 34 CONFERMATI UFFICIALMENTE DAL REGIME DEGLI AYATOLLAH – SE DA LÌ L'EPIDEMIA SI DIFFONDE IN IRAQ, IN AFGHANISTAN O PEGGIO ANCORA IN SIRIA O LIBIA SIAMO TUTTI FRITTI-
coronavirus iran IL TWEET DELLA BBC SUI MORTI IN IRAN PER CORONAVIRUS coronavirus iran 7 coronavirus iran 6 coronavirus iran 1 coronavirus iran 5 coronavirus iran 3 coronavirus iran 8 coronavirus iran coronavirus iran 4
“FONTANA? HA FATTO UNA CAZZATA. QUELLA FOTO CON LA MASCHERINA TERRORIZZA IL MONDO” – BRIATORE ATTACCA A TUTTO CAMPO: “AL GOVERNO CI SONO DEGLI INCOMPETENTI, IL PREMIER CONTE È ANDATO OVUNQUE A SPARGERE TERRORE. AL BILLIONAIRE CANCELLATE PRENOTAZIONI PURE AD AGOSTO, I BAR SOTTO CASA MUOIONO: IL CORONAVIRUS È POCO PIÙ DI UNA INFLUENZA, BASTA PANICO - AL SUD MENO CASI? PERCHÉ GLI OSPEDALI FUNZIONANO PEGGIO” – POI CHIEDE ELEZIONI E GOVERNO MELONI-SALVINI-BERLUSCONI - LA BATTUTA SU DI BATTISTA
E MITTAL DOVE LA METTI? – C’È L’ACCORDO PER L’EX ILVA, MA ANCORA NESSUNA FIRMA: IL RINVIO DIPENDE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE DEVE DARE L’OK AI COMMISSARI. MA È SOLO UNA QUESTIONE FORMALE. NEL TESTO C'È SOLO L'IMPEGNO RECIPROCO A RITIRARE LE CAUSE AVVIATE IN TRIBUNALE. PER I DETTAGLI C'È TEMPO FINO A NOVEMBRE – L’ACQUISTO DEI RAMI D’AZIENDA SARÀ RIMODULATO (E ANTICIPATO IL TERMINE) E IL CANONE SARÀ DIMEZZATO DA 180 A 90 MILIONI, POI…
SBRAGA: UN NOME, UN PROGRAMMA – IL CALCIATORE DEL NOVARA SU INSTAGRAM ELOGIA LA "LUNGIMIRANZA DI MUSSOLINI" E CITA UN DISCORSO DEL '27 DEL DUCE: "NEI PROSSIMI DECENNI I CINESI INVADERANNO IL MONDO CON PRODOTTI A BASSO COSTO E LE EPIDEMIE CHE COLTIVANO AL LORO INTERNO"…
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
DEPRESSO DUNQUE DIGITO – GLI ADOLESCENTI USANO TROPPO I SOCIAL E I CELLULARI E IL RISULTATO È CHE SONO TUTTI A RISCHIO DEPRESSIONE. LO SPIEGA UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI MONTREAL CHE HA COINVOLTO QUASI 4MILA RAGAZZI. VALE ANCHE IL COMPUTER - SPESSO I GENITORI SCAMBIANO I TANTI CONTATTI SUI SOCIAL COME SEGNO DI RELAZIONI ATTIVE, MA IN REALTÀ…