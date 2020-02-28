"BBC" FLASH! IN IRAN I MORTI PER CORONAVIRUS SONO ALMENO 210, MOLTI DI PIÙ DEI 34 CONFERMATI UFFICIALMENTE DAL REGIME DEGLI AYATOLLAH – SE DA LÌ L'EPIDEMIA SI DIFFONDE IN IRAQ, IN AFGHANISTAN O PEGGIO ANCORA IN SIRIA O LIBIA SIAMO TUTTI FRITTI

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coronavirus iran coronavirus iran IL TWEET DELLA BBC SUI MORTI IN IRAN PER CORONAVIRUS IL TWEET DELLA BBC SUI MORTI IN IRAN PER CORONAVIRUS coronavirus iran 7 coronavirus iran 7 coronavirus iran 6 coronavirus iran 6 coronavirus iran 1 coronavirus iran 1 coronavirus iran 5 coronavirus iran 5 coronavirus iran 3 coronavirus iran 3 coronavirus iran 8 coronavirus iran 8 coronavirus iran coronavirus iran coronavirus iran 4 coronavirus iran 4

 

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“FONTANA? HA FATTO UNA CAZZATA. QUELLA FOTO CON LA MASCHERINA TERRORIZZA IL MONDO” – BRIATORE ATTACCA A TUTTO CAMPO: “AL GOVERNO CI SONO DEGLI INCOMPETENTI, IL PREMIER CONTE È ANDATO OVUNQUE A SPARGERE TERRORE. AL BILLIONAIRE CANCELLATE PRENOTAZIONI PURE AD AGOSTO, I BAR SOTTO CASA MUOIONO: IL CORONAVIRUS È POCO PIÙ DI UNA INFLUENZA, BASTA PANICO - AL SUD MENO CASI? PERCHÉ GLI OSPEDALI FUNZIONANO PEGGIO” – POI CHIEDE ELEZIONI E GOVERNO MELONI-SALVINI-BERLUSCONI - LA BATTUTA SU DI BATTISTA

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