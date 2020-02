28 feb 2020 18:43

"BBC" FLASH! IN IRAN I MORTI PER CORONAVIRUS SONO ALMENO 210, MOLTI DI PIÙ DEI 34 CONFERMATI UFFICIALMENTE DAL REGIME DEGLI AYATOLLAH – SE DA LÌ L'EPIDEMIA SI DIFFONDE IN IRAQ, IN AFGHANISTAN O PEGGIO ANCORA IN SIRIA O LIBIA SIAMO TUTTI FRITTI