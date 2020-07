"BECKINGHAM" PALACE SBARCA IN PUGLIA – IL RESORT DI FASANO SAREBBE LA LOCATION PER LE NOZZE TRA BROOKLYN BECKHAM E LA MODELLA NICOLA PELTZ - LA FAMIGLIA DELLA RAGAZZA È TRE VOLTE PIÙ RICCA DEGLI STESSI BECKHAM - IL MATRIMONIO POTREBBE ESSERE CELEBRATO SECONDO LA TRADIZIONE EBRAICA - A BORGO NELL'OTTOBRE DEL 2012 NEI SALONI DELLA STRUTTURA SI SONO DETTI SÌ JUSTIN TIMBERLAKE E UNA JESSICA BIEL. MENTRE MADONNA CI AVEVA FESTEGGIATO I SUOI 59 ANNI..

Cri. Mar. per "il Messaggero"

david beckham in puglia

Sui Beckham non tramonta mai il sole: dopo ventuno anni di matrimonio, Victoria e David continuano a sembrare loro la giovane coppia di innamorati in vacanza anche quando a Borgo Egnazia, in Puglia, insieme a loro e ai quattro figli c'è la modella Nicola Peltz, bionda modella e attrice fidanzata del primogenito Brooklyn e con tanto di diamante da 5 carati al dito. E subito i tabloid britannici si sono messi a fantasticare sul fatto che proprio il resort pugliese di lusso potrebbe essere il luogo prescelto per le nozze tra il ventunenne Beckham e la venticinquenne Peltz.

david victoria e brooklyn beckham

Già l'anno scorso Victoria e David l'avevano scelto per le loro vacanze, ma in quest' anno così particolare, dopo i mesi bui della crisi del coronavirus con la giovane coppia confinata negli Stati Uniti, appare ancora più significativa la decisione di tornare nell'amata Puglia, regione che sta vivendo una stagione d'oro. Secondo il Daily Mail, mentre le due passeggiavano per il palazzo, qualcuno avrebbe sentito Victoria dire alla futura nuora americana, la cui famiglia è tre volte più ricca degli stessi Beckham: «È il tuo giorno e noi vogliamo che sia speciale, quindi tutto quello che vuoi». E visto che anche Victoria ha origini ebraiche come Nicole, il matrimonio potrebbe essere celebrato secondo la tradizione.

romeo beckham in puglia

Borgo Egnazia, dove una notte costa fino a 3500 euro, sarebbe una scelta esotica e ben diversa da quella fatta dai Beckham senior nel 1999, quando all'apice della fama di lui come calciatore e di lei come posh Spice, convolarono a nozze in un castello irlandese nei pressi di Dublino, con tanto di grandi troni dorati gemelli e conto totale da 500mila euro. All'epoca, per la coppia più rappresentativa dell'allora Cool Britannia, l'understatement era impensabile: Victoria aveva un abito di satin avorio di Vera Wang con una piccola corona sui capelli corti e il biondissimo David era in bianco, così come Brooklyn, nato da poco e già fotografatissimo.

Spesso nei look di Brooklyn e Nicola c'è più di un richiamo allo stile coordinato dei genitori di lui e anche l'anello, con la gigantesca pietra taglio smeraldo su una montatura semplice e quasi invisibile, ricorda alcuni dei quattordici anelli di fidanzamento che David ha regalato a Victoria nel corso della loro lunga storia. Quello originale era un diamante ovale, che all'epoca pareva favoloso e che oggi, alla luce delle altre pietre scelte per Victoria, scompare un po'.

victoria beckham in puglia

Il calciatore e la cantante si erano conosciuti a una partita di beneficenza nel 1997 e da allora non si sono più separati: solo che da allora è Victoria ad essere passata da stella dello sgargiante firmamento pop delle Spice Girl a imprenditrice di successo, la cui immagine è associata a vestiti costosissimi dalle linee essenziali e a un brand che, seppure non abbia mai registrato un utile dal 2008, si è guadagnato il rispetto degli addetti ai lavori. Insieme agli altri figli Romeo, che ora ha 17 anni ed è la fotocopia del padre da giovane, Cruz, che ne ha 15, e la piccola Harper, di appena 9, i Beckham sono riusciti a conciliare la loro immagine di idoli nazionalpopolari a un piglio piu sofisticato, tanto che la loro tenuta è stata soprannominata Beckingham Palace. E tutto quello che toccano si trasforma in oro.

le vacanze dei beckham in puglia

LE NOZZE

Non che Borgo Egnazia ne abbia bisogno, vista la sua esperienza di matrimoni stellari. Nell'ottobre del 2012 nei saloni della struttura si sono detti sì Justin Timberlake e una Jessica Biel avvolta in un abito rosa di Giambattista Valli, mentre Madonna ci aveva festeggiato i suoi 59 anni. Sono sempre di più le celebrities che preferiscono l'Italia per sposarsi. Kim Kardashian e Kanye West l'hanno fatto a Firenze e George e Amal Clooney a Venezia. La notizie delle nozze dei Beckham Junior è stata annunciata l'11 luglio, quando la proposta era stata fatta da due settimane. Nella foto pubblicata sui social, Nicola, figlia di un imprenditore miliardario vicino a Donald Trump, indossava un romantico vestito giallo canarino. Disegnato da Victoria Beckham, imprenditrice, stilista e, tra pochissimo, anche suocera.

