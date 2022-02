"BERLUSCONI SI SPOSA? DIMOSTRA CHE LA FAMIGLIA TRADIZIONALE NON ESISTE. ESISTE L'AMORE UNIVERSALE" - FRANCESCA PASCALE SFRUTTA LE NOTIZIE SUL "MATRIMONIO" DEL CAV E MARTA FASCINA PER FARE LA SUA SOLITA (E INTERESSATA) PROPAGANDA LGBT: "VIVA L'AMORE, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI FORMA E COLORE. MA GRAZIE DIO, NON L'HO SPOSATO - LUI NE È LA PROVA VIVENTE, DOVREBBE ESSERNE LA BANDIERA, MA CON I DUE ALLEATI CHE HA..."

Francesca Pascale con Berlusconi

Antonio Bravetti per “La Stampa”

«Mi chiamano in tanti, ma non sono io a sposarmi. È lui che si sposa? Allora dovreste intervistare lui...». La voce di Francesca Pascale arriva allegra, divertita. Ha passato oltre dieci anni accanto a «lui», a Silvio Berlusconi.

Lei, la ex storica, non è finita all'altare come Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e Veronica Lario. «Per fortuna, o grazie a Dio...», sorride al telefono. Trentasette anni a luglio, ne ha quattro e mezzo più di Marta Fascina, l'ultima fiamma del Cavaliere.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA

Lei sì che sta per sposarsi con Silvio, giuravano in tanti ieri. C'era anche la data: il 21 marzo, primo giorno di primavera. In serata, però, Silvio Berlusconi gela il cuore dei romantici: «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio».

Al posto delle nozze, un party: «Proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari». Un altro matrimonio che non s' ha da fare.

SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE

Dopo la rottura con Berlusconi, Pascale ha abbracciato la causa lgbt e non solo: #loveislove e #freecannabis scrive sul profilo Instagram. Ha portato lei Dudù nella vita del leader di Forza Italia. Il barboncino bianco con cui Putin e Berlusconi giocano a palazzo Grazioli nell'inverno del 2013, immortalati in una foto, felici come due bambini mentre tirano una palla arancione al cagnolino.

BERLUSCONI MARTA FASCINA

Era giovanissima Francesca quando incontrò Silvio. Lei, militante di Forza Italia, lo avvicina a un comizio. «Gli ho subito domandato se potevo lasciargli il numero di telefono. Gli ho anche chiesto il suo. Lui mi ha detto: "Ma sei spietata". Era il 5 ottobre 2006». Sono anni rocamboleschi per il Cavaliere. La sua vita sentimentale è un ottovolante: Noemi Letizia, Ruby, le olgettine, il divorzio da Veronica Lario. La storia d'amore con Francesca Pascale ufficializzata in tv.

«Sì, sono fidanzato - rivela lui ospite di Barbara D'Urso il 16 dicembre 2012 - lei mi vuole molto bene e finalmente mi sento meno solo». Da lì in poi è un album dei ricordi: viaggi, baci, barboncini. «Mi ha sempre trattato come una regina», dirà lei dopo la rottura nel 2020, affidata a un comunicato di Forza Italia: «Fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale non vi è alcuna relazione sentimentale o di coppia». Sullo sfondo c'era già Marta Fascina.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA FESTEGGIANO SAN VALENTINO

Si sposeranno? «Non ne so nulla - dice Pascale- ma sono felice, perché dimostra che di fatto la famiglia tradizionale non esiste. Esiste l'amore universale, lui ne è la prova vivente, dovrebbe esserne la bandiera, ma con i due alleati che ha... Viva l'amore, indipendentemente da ogni forma e colore. Io faccio sempre il tifo per l'amore».