PROFILI CHE OFFRONO ANCHE CORSI PER CREARE MODELLI IA PER IL MERCATO DELL'HARD

[…] nel mondo delle piattaforme come OnlyFans e Fanvue, […] stanno comparendo account con protagonisti... che non esistono. Questi profili, apparentemente innocui, utilizzano immagini provocatorie, a volte generate artificialmente, altre volte rubate o manipolate tramite deepfake, per attirare utenti ignari.

Attraverso immagini accattivanti e link strategici nelle bio, questi account conducono i follower verso piattaforme a pagamento come Fanvue, dove, per una sottoscrizione mensile, è possibile accedere a contenuti espliciti. Qui gli utenti si trovano di fronte a immagini e video che sembrano autentici, ma sono il prodotto dell’intelligenza artificiale.

L’ECONOMIA DELL’AI “PER ADULTI”

[…] Esistono corsi, venduti a prezzi esorbitanti, che insegnano a creare modelli AI per il mercato dell'intrattenimento per adulti. Alcuni account utilizzano volti reali su corpi generati artificialmente, violando non solo la privacy ma anche le regole delle piattaforme stesse. Un portavoce di Fanvue ammette: «I deepfake sono una sfida per l’intera industria, ma lavoriamo con moderatori e strumenti per contrastarli», si legge su Business Insider. […] Alcuni utenti sembrano inconsapevoli di interagire con figure artificiali, dimostrando quanto sia labile il confine tra reale e virtuale.

