7 apr 2021 18:50

"IN BRASILE SIAMO DI FRONTE A UNA FUKUSHIMA BIOLOGICA" - DOPO AVER SUPERATO PER LA PRIMA VOLTA I 4 MILA MORTI DI COVID IN UN GIORNO, IL MEDICO DELLA DUKE UNIVERSITY MIGUEL NICOLELIS HA PARAGONATO LA SITUAZIONE A "UN REATTORE NUCLEARE CHE HA INNESCATO UNA REAZIONE A CATENA ED È FUORI CONTROLLO" - EPPURE IL PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NON NE VUOLE SAPERE DI MASCHERINE, CHIUSURE E DISTANZIAMENTO SOCIALE...