31 mar 2021 17:55

IL "CAIMANO" IN VIA D'ESTINZIONE - CHI HA AVUTO IL PIACERE DI SCAMBIARE QUATTRO CHIACCHIERE AL TELEFONO CON SILVIO BERLUSCONI, L'HA TROVATO MENTALMENTE UN PO' SPOSSATO - IL FU SIRE DI ARCORE ALTERNA MOMENTI DI GRANDE LUCIDITÀ E BRILLANTEZZA AD ALTRI IN CUI È PIÙ CONFUSO. ALLA FINE DI OGNI CONVERSAZIONE RIFILA A TUTTI LA STESSA FRASE: "PARLA CON MARINA…"