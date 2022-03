22 mar 2022 18:34

"CANCELLARE KANYE WEST DAL FESTIVAL DI COACHELLA" - SU CHANGE.ORG E' PARTITA UNA PETIZIONE PER CHIEDERE CHE IL RAPPER VENGA ESCLUSO DAL FESTIVAL CHE SI SVOLGE AD APRILE IN CALIFORNIA - IL MOTIVO E' LO STESSO CHE LO HA VISTO TAGLIATO FUORI DAI GRAMMY: GLI ATTACCHI SUI SOCIAL CONTRO LA SUA EX MOGLIE, KIM KARDASHIAN E IL SUO NUOVO COMPAGNO, PETE DAVIDSON - POST: "E' UN BULLO EGOISTA NARCISISTA CHE PENSA CHE SOLDI E CELEBRITA' GLI DIANO UN PASS GRATUITO PER ABUSARE DEGLI ALTRI"...