"CANGIANO È RIUSCITO IN UN’IMPRESA STORICA: ESSERE IL PRIMO MELONIANO CAPACE DI PERDERE" - "IL FATTO" SPERNACCHIA IL DEPUTATO DI FDI E COMPAGNO DI VALERIA MARINI, GEROLAMO "GIMMI" CANGIANO: "DOPO AVER BALBETTATO IL SUO IMBARAZZO PER ESSERE STATO BECCATO AL MATRIMONIO TRA VALERIO SCANU E LUIGI CALCARA, HA PERSOLE ELEZIONI PER IL NUOVO PRESIDENTE DEL NAPOLI CLUB PARLAMENTO. CANGIANO DAPPRIMA SI È CANDIDATO POI, QUANDO HA REALIZZATO DI NON AVERE I VOTI PER VINCERE, NON SI È NEMMENO PRESENTATO AL SEGGIO. ALLA FINE…"