"CARLO DALLA POZZA CERCA VISIBILITÀ, VERGOGNA" - I FIGLI DI ROBERTO BAGGIO SI SCAGLIANO CONTRO L'EX SINDACO DI ALTAVILLA VICENTINA, IL PAESE DOVE ABITA IL "DIVIN CODINO", PER LE SUE DICHIARAZIONI DOPO LA RAPINA NELLA VILLA DELL'EX CALCIATORE - LA RISPOSTA DI DALLA POZZA CHE SI GIUSTIFICA SOSTENENDO DI AVER DOVUTO "FARE LE VECI" DELLA SINDACA IN CARICA ROSSELLA ZATTON: "SI È RINTANATA DIETRO A UN COMUNICATO STAMPA MA QUANDO C’È UN EVENTO MEDIATICO, IL SINDACO SI DEVE METTERE DAVANTI E FARE DA SCUDO PER I CITTADINI..."

Estratto dell'articolo di Rebecca Luisetto per il “Corriere della Sera”

roberto baggio con moglie e figli

Dalla rapina a mano armata alla polemica politica via social. Il colpo di sei malviventi nella tenuta di Altavilla Vicentina ai danni di Roberto Baggio e della sua famiglia, nella serata di giovedì scorso, ha conseguenze che vanno oltre le indagini.

È un caso la presenza fuori dalla villa dell’ex sindaco del paese Carlo Dalla Pozza, che da poco si è dimesso dal ruolo di primo cittadino, ma è apparso molto in tv, intervistato. Cosa che non è piaciuta all’attuale vicesindaca Silvia Burò, ma nemmeno ai figli dell’ex campione azzurro.

Carlo Dalla Pozza

Burò domenica ha pubblicato un post su Facebook: «In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a seguito della terribile rapina nella casa del nostro concittadino Roberto Baggio, è importante mostrare sostegno e rispetto per chi è stato colpito. Purtroppo alcune persone, tra cui l’ex sindaco Carlo Dalla Pozza, preferiscono ricercare visibilità personale, attraverso i media, stazionando al di fuori della residenza Baggio, violando la privacy e turbando la serenità del nostro concittadino e della sua famiglia».

RAPINA NELLA VILLA DI ROBERTO BAGGIO

Il post è stato poi condiviso anche da due figli del calciatore, Valentina e Mattia. Leonardo, invece, ha commentato: «Vergogna». Mattia la sera della rapina era in casa e ha vissuto quei 40 minuti di terrore insieme al padre, la madre Andreina, la nonna, la sua fidanzata e il fratello Leonardo. […] Valentina invece in quel momento si trovava all’estero, dove vive.

ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA

[…] «Sono stato lì perché passavo in auto per quella strada, abito in zona, e poi le televisioni mi hanno chiesto un’intervista — ha sostenuto —. Ho interpretato il sentimento dei cittadini e del territorio, pensieri e preoccupazioni, ma non ho commentato le condizioni di Baggio o le indagini.

Quando c’è un evento mediatico, il sindaco si deve mettere davanti e fare da scudo per i cittadini, dare loro voce. Mentre parlavo continuavo a scrutare giù dalla salita, per vedere se arrivava la sindaca, ma lei si è rintanata dietro a un comunicato stampa. La gente si aspetta e ha diritto di sapere. L’ho fatto non per l’interesse di apparire, in me c’è solo l’amore per il paese e i concittadini». […]

ARTICOLI CORRELATI

roberto baggio roberto baggio dopo la rapina in villa ad altavilla vicentina ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA Carlo Dalla Pozza ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA RAPINA NELLA VILLA DI ROBERTO BAGGIO ROBERTO BAGGIO TORNA NELLA SUA VILLA DOPO LA RAPINA SUBITA RAPINA NELLA VILLA DI ROBERTO BAGGIO RAPINA NELLA VILLA DI ROBERTO BAGGIO roberto baggio con moglie e figli