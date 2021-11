"CARO STEFANO, ECCOCI QUI, IL SEI NOVEMBRE E' ARRIVATO. NON E' UN GIORNO NORMALE PER ME..." - UN ANNO DOPO LA MORTE DI STEFANO D'ORAZIO, L'AMICO ROBY FACCHINETTI LO RICORDA CON UNA LETTERA: "PENSAVO A QUANTO MI AIUTASTI, TU SOLO, IN UN MOMENTO PER ME DIFFICILE, L'UNICA PORTA CHE ALLORA TROVAI APERTA FU LA TUA" - "MANCHI TANTO A ME, AI TUOI AMICI DI SEMPRE, ALLA DOLCE TIZIANA. L'ANNO PROSSIMO DEBUTTERA' IL NOSTRO PARSIFAL..."

Dal corriere.it

TIZIANA GIARDONI STEFANO D ORAZIO

Caro Stefano, eccoci qui, il sei novembre è arrivato. Non è un giorno normale per me, come sai, la tua partenza quella sera di un anno fa, non è un ricordo facile. Un anno dopo, ancora non mi sono abituato alla tua assenza, te l’ho già detto troppe volte. Oggi però vorrei pensare solo a te, dedicare questa ricorrenza a tutto il bello che ci siamo scambiati e che abbiamo vissuto insieme.

Sono tanti i ricordi che affiorano, sai? Tanti momenti con i Pooh, l’ultimo periodo lavorando al nostro Parsifal, quando mi chiedevi: «Scrivi un brano alla Facchinetti, ci vuole una delle tue alzate d’ingegno, qui». Le lunghe chiacchierate e le tavolate dove tenevi banco fra racconti e battute, la tua fantasia e le nostre risate. Quante risate.

STEFANO D ORAZIO TIZIANA GIARDONI 4

Poco fa pensavo a quando mi aiutasti - tu solo - in un momento per me difficile, l’unica porta che allora trovai aperta fu la tua, e non so neppure se in quel momento ebbi la lucidità di ringraziarti. Lo faccio ora, so che hai capito di cosa sto parlando. Stefano manchi tanto, a me, ai tuoi amici per sempre, a chi ti ha conosciuto, ai fan che non perdono occasione per ricordarti, alla tua dolce Tiziana.

È incredibile, quanto manchi a tutti. O forse no, non è incredibile. Tu eri Stefano D’Orazio, uno vero, un’anima bella da conoscere e sentire vicina, un fuoco di idee che per raccontarti ci vorrebbero pagine e pagine. Io intanto vado avanti, tutti andiamo avanti. E io, che alla musica come ben sai non riesco a rinunciare, sto lavorando a un progetto completamente nuovo per me, che sono convinto ti sarebbe piaciuto. Anzi, penso che mi sarebbe valso il tuo: «E bravo, Facchinetti!».

STEFANO D ORAZIO TIZIANA GIARDONI 4

Del resto, cambiare a volte i nostri percorsi è bello e tu lo sai bene, perché in questo sei sempre stato coraggioso, avanti anni luce. Ora, Lassù, sarai con Valerio, i nostri Poeti insieme. Chissà cosa vi direte, chissà quante critiche per chi è quaggiù, avrete fatto mille sagaci osservazioni riguardo a ciò che combiniamo, ma sicuramente sempre con grande ironia, come solo voi due sapevate fare.

STEFANO D ORAZIO TIZIANA GIARDONI 9

L’anno prossimo debutterà finalmente anche il nostro Parsifal, sono sicuro che ne sarai felice, so quanto ci credevi, ho visto quanto hai lavorato all’opera. Ora è tempo di raccogliersi nel tuo ricordo, vorrei salutarti con alcuni dei tuoi versi che so che amavi particolarmente. Stavolta li canterò io per te: «Ti porterò con me / Più in là di questo mare / Per tutti i miei domani / Starai con me». Perché non ti dimentico, non ti dimentichiamo. Ricordatelo bene, amico mio.

stefano d orazio il matrimonio di stefano d orazio con tiziana giardoni e roby facchinetti stefano d orazio stefano d orazio. tiziana e stefano d orazio stefano d orazio in dolce compagnia d orazio canzian