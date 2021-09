"CE L'HAI FATTA PERCHÉ SEI LESBICA" - INSULTI ALLA FINALISTA DI MISS MONDO ERIKA MATTINA – “SONO PIÙ TUTELATI I GHIEI (SÌ, PROPRIO SCRITTO COSÌ) CHE LE PERSONE NORMALI. ORMAI IL GHIEISMO È OVUNQUE E VINCE SEMPRE” – LA COMPAGNA MARTINA: “HANNO MESSO IN MEZZO L'ORIENTAMENTO SESSUALE MA NON HA NESSUN SENSO. LA MIA FIDANZATA È ARRIVATA TRA LE FINALISTE PERCHÉ SE L'È MERITATO E BASTA" - SUI SOCIAL HANNO APERTO UNA PAGINA "LE PERLE DEGLI OMOFOBI" PER...

Valentina Sarmenghi per "la Stampa"

Quando Erika Mattina è stata selezionata tra le 25 finaliste di Miss Mondo Italia, la fidanzata Martina Tammaro ha condiviso la gioia di questo traguardo con un post sui social, dove le due ragazze di Arona sono molto attive. Ma gli haters non si sono fatti attendere. «Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo»,

«È passata solo perché è gay», «Sono più tutelati i ghiei (sì, proprio scritto così, ndr)che le persone normali (...) Ormai il ghieismo è ovunque e vince sempre». Questo il tenore di diversi commenti omofobi al post. «Gli attacchi contro di noi si ripetono a cadenza regolare ma questa volta trovo la situazione ancora più assurda - dice Martina, che con Erika ha aperto sui social la pagina "Le perle degli omofobi" proprio per sensibilizzare sul tema dei diritti Lgbtq+ -. Si tratta di una competizione alla quale partecipa solo Erika, non c'entra la nostra coppia e lei è arrivata a questo risultato superando selezioni molto rigorose».

La prima online durante il primo lockdown un anno e mezzo fa, poi in presenza ha ottenuto in Lombardia la fascia di Miss del Web. E così è partita con altre 200 ragazze per Gallipoli, dove si trova ora, e dove ha superato anche l'ultimo step per essere tra le 25 che si sfideranno per il titolo il 26 settembre.

«Hanno messo in mezzo l'orientamento sessuale ma non ha nessun senso - continua Martina - Erika è arrivata tra le finaliste perché se l'è meritato e basta. Io sono molto orgogliosa di lei e volevo condividere questo bel momento. Spero solo che possa vivere questa esperienza in modo sereno nonostante questi stupidi commenti. Io anche se siamo lontane le do tutto il supporto che posso». Ci sono anche numerosi commenti di solidarietà: «L'amore con tutte le sue sfaccettature, ecco il mondo come dovrebbe essere, fatto di solo amore. Brava! Anzi brave!», oppure «Complimenti Erika , siete veramente mitiche ragazze!» sono solo due esempi. «Siamo fortunate - conclude Martina - perché oltre alle nostre famiglie che ci sostengono abbiamo tanti follower meravigliosi che ci incoraggiano ad andare per la nostra strada, ed è proprio ciò che faremo».

