24 dic 2020 18:20

"CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO. LO PREVEDE LA LEGGE" – LEGGETE COSA DICE IL MAGISTRATO RAFFAELE GUARINIELLO: “LA NORMA IMPONE AL DATORE DI LAVORO "L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DEL LAVORATORE" IN CASO DI INIDONEITÀ ALLA MANSIONE "SU INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE". E COME PUÒ IL MEDICO NON ESPRIMERE UN GIUDIZIO DI INIDONEITÀ SE IL DATORE DI LAVORO METTE A DISPOSIZIONE IL VACCINO E IL LAVORATORE LO RIFIUTA?”