"CHICCHE" DI GOSSIP – COSA È SUCCESSO TRA ANNA TATANGELO E LIVIO CORI? SOLO FINO A POCHE SETTIMANE FA LA CANTANTE GIURAVA AMORE ETERNO AL RAPPER, MA ADESSO HA DECISO DI MOLLARLO A CAUSA DEI CONTINUI MALUMORI. NON SOLO: HA ANCHE FATTO PULIZIA SU INSTAGRAM ELIMINANDO OGNI TRACCIA DELL’EX – FIOCCO AZZURRO PER PIERLUIGI PARDO: DOPO LA SEPARAZIONE, IL COMMENTATORE SPORTIVO HA TROVATO UN NUOVO AMORE E DIVENTERÀ PRESTO PAPÀ…

Da "Chi"

anna tatangelo livio cori 1

Anna Tatangelo e Livio Cori: è stop

Anna Tatangelo, dopo un anno di fidanzamento con il cantante Livio Cori, a causa di continui malumori, ha deciso di chiudere la loro storia, come è in grado di rivelare “Chi”. Inoltre la Tatangelo ha fatto pulizia nel suo profilo Instagram, eliminando ogni traccia di Cori, al quale giurava amore eterno fino a poche settimane fa. Che cosa sarà successo?

Pierlugi Pardo diventa papà

Pierluigi Pardo, commentatore sportivo e conduttore di Dazn, diventerà, a breve, papà per la prima volta. Pardo, dopo la separazione dalla sua ex Simona, ha trovato un nuovo amore che custodisce gelosamente. In arrivo un maschietto per il giornalista e la sua nuova compagna.

pierluigi pardo 8

Festa a regola d’arte

Evento glam sull’isola di San Giacomo a Venezia, dove Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ha inaugurato, durante la Biennale Arte, la nuova sede dell’omonima Fondazione con un parterre vip. Al brunch sull’isola privata acquistata dalla Fondazione c’erano la direttrice della Biennale Cecilia Alemani in Christian Dior, Giovanna Melandri del Maxxi di Roma con la figlia Maddalena, artisti e performer.

dario franceschini foto di bacco (5)

Laguna da “sogno”

Il ministro della Cultura Dario Franceschini e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro erano in Laguna per il cocktail del Padiglione Italia con al centro il “Sogno industriale italiano”, per brindare al successo dell’edizione che ha visto il ritorno delle grandi feste alla Fondazione Prada e Pinault.

Andrea Causin

Senatori musicisti

Il senatore di Coraggio Italia Andrea Causin ha un passato da musicista. La rivelazione in una conferenza stampa al Senato insieme con il cantante lirico-pop Luca Minnelli, che ha presentato il suo nuovo disco e il suo nuovo libro, In punta di voce, edito dalla Male Edizioni di Monica Macchioni.

