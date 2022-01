"CHICCHE" DI GOSSIP – GELO TRA PAOLA DI BENEDETTO E L’EX FIDANZATO FEDERICO ROSSI: LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO IN UN LOCALE MILANESE CON CINQUANTA INVITATI, MA NON C’ERA TRACCIA DELL’EX - IL COMICO STEFANO MUSAZZI APPRODA AD “AVANTI UN ALTRO” CON BONOLIS…

Da Chi

Niente ex per Paola Di Benedetto

federico rossi paola di benedetto

Paola Di Benedetto, ex gieffina, showgirl e conduttrice radiofonica, ha festeggiato lo scorso weekend il compleanno in un noto locale milanese. Cinquanta invitati a cena con posti a sedere. Tra gli invitati non si è visto il suo ex, il cantante Federico Rossi. I rapporti tra i due sono gelidi e Paola ha scelto di non averlo intorno in occasione della propria festa. Assente anche Ludovico Tersigni, conduttore di “X Factor 2021”, ma solo per motivi di lavoro, perché lui sarebbe stato tra gli invitati “del cuore” di Paola.

STEFANO MUSAZZI

Musazzi va avanti con Bonolis

Il comico Stefano Musazzi, autore del format satirico “Vita da influencer” su Instagram, è stato scelto da Paolo Bonolis per la nuova edizione di “Avanti un altro”, di cui sono già partiti gli appuntamenti nella fascia preserale. “Il Musazzi” (così è noto al grande pubblico) parteciperà allo show di Canale 5 da febbraio. Nel frattempo, dal 16 gennaio, saranno partite anche le puntate di prima serata.

paola di benedetto e federico rossi 3 paola di benedetto paola di benedetto con decollete in vista paola di benedetto paola di benedetto paola di benedetto e federico rossi paola di benedetto e federico rossi 2 paola di benedetto il sedere di paola di benedetto

paola di benedetto federico rossi paola di benedetto