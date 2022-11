9 nov 2022 19:55

"CHICCHE" DI GOSSIP – NON C’È FINE ALLA SAGA DI MARK CALTAGIRONE: ELIANA MICHELAZZO NON SOLO PARTECIPERÀ A UNA SERIE SUL CASO (COME DAGO-ANTICIPATO), MA STA ANCHE PER TORNARE IN TV. L'OBIETTIVO? MOSTRARE LE FAMOSE PROVE RICHIESTE DA PAMELA PRATI. VUOLE PASSARE PER TRUFFATA ANCHE LEI E SCARICARE LE COLPE – ALLA PRIMA PUNTATA DI “VIVA RAI2” FIORELLO OSPITERÀ AMADEUS CHE POTREBBE RIVELARE I BIG IN GARA A SANREMO – NON C’È PACE TRA ELETTRA E GINEVRA LAMBORGHINI…