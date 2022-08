"CHICCHE" DI GOSSIP – LA NUOVA “ISOLA DEI FAMOSI” È SEMPRE LA STESSA: ALLA GUIDA ILARY BLASI, LUXURIA CONFERMATA COME OPINIONISTA MENTRE NICOLA SAVINO DOVREBBE LASCIARE LA POLTRONA AD ALVIN – CHE MAGAGNA PER PETAGNA: IL CALCIATORE EX NAPOLI, CHE AVEVA TENTATO UN APPROCCIO CON UNA SHOWGIRL “INTOCCABILE” PERCHÉ LEGATA A UN DIRIGENTE DELLA SQUADRA, È STATO CEDUTO AL MONZA – CHI POTREBBE ESSERCI A SANREMO? DA MAGGIO AMADEUS STA ASCOLTANDO I BRANI: TRA I NOMI IN AGENDA ANNALISA, TANANAI, AL BANO E…

Anticipazioni da "Chi"

La nuova “Isola”

ilary blasi tanzania

Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio.

La vicenda Petagna continua

Il calciatore ex Napoli Andrea Petagna (che aveva tentato un approccio con una showgirl “intoccabile” perché legata a un dirigente del Napoli), è stato ceduto e oggi è in forza al Monza.

Primi nomi per Amadeus

Da maggio Amadeus ha iniziato ad ascoltare i brani per il Festival di Sanremo. Noi abbiamo i primi nomi della sua agenda: Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e il ritorno di Al Bano. Previsto Fedez, non in gara, durante la kermesse, dove ci sarà la compagna Chiara Ferragni.

petagna

Le non vacanze della famiglia Conte

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che come tutti i leader politici in corsa alle elezioni del 25 settembre ha dovuto annullare i suoi progetti vacanzieri, si è rifugiato nel weekend al Circeo, all’hotel Punta Rossa, il preferito anche dalla compagna Olivia Paladino, che è sempre al suo fianco. Più bella che mai.

Brunetta sforna libri e provvedimenti

Il ministro draghiano Renato Brunetta, ancora indeciso sul proprio futuro politico, sta scrivendo senza sosta. Energie verdi, il suo instant book che contiene tutte le semplificazioni normative delle fonti rinnnovabili, edito dal Sole24ore, è adesso in edicola.

Renzi a Capri, Calenda con la figlia

CHIARA FERRAGNI AMADEUS

Sprazzi di vacanze rubate alla campagna elettorale per i leader del momento. Freschi di accordo, Renzi e Calenda fanno scelte diverse nei weekend. Matteo Renzi è stato avvistato a Capri con amici, mentre Carlo Calenda ha lasciato la Maremma e ha optato per una breve fuga di relax, assieme alla figlia.

ILARY BLASI spalletti petagna chiara ferragni a ibiza al bano TANANAI CHIARA FERRAGNI IN VERSIONE VENERE DI BOTTICELLI CHIARA FERRAGNI IN VERSIONE VENERE DI BOTTICELLI CHIARA FERRAGNI IN VERSIONE VENERE DI BOTTICELLI CHIARA FERRAGNI CON LE TETTINE AL VENTO chiara ferragni 4 fedez e chiara ferragni a ibiza chiara ferragni in topless insieme a fedez petagna ILARY BLASI totti ilary blasi in vacanza a sabaudia 3 MEME SULLA ROTTURA TRA ILARY E TOTTI ilary blasi tanzania ilary blasi in vacanza a sabaudia 2 ilary blasi tanzania ilary blasi ilary blasi 78 ilary blasi