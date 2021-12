Da "Chi"

BELEN E I “NEMICI-AMICI”

belen

Pochi giorni fa sotto casa di Belen Rodriguez, causa lavori in corso, la strada era paralizzata. Belen, infreddolita e nella vana attesa di un taxi, si gira verso i due paparazzi in scooter e chiede: «Chi mi offre un passaggio per andare a un appuntamento?». Ha avuto la meglio il fotografo Sisto Catalano, che ha scortato la showgirl che, però, non aveva il casco.

ALESSIA IN VOLO

Nelle ultime settimane Alessia Marcuzzi si diverte con i follower nelle stories di Instagram lasciandosi andare a confessioni hot. L’ultima? Alessia ha raccontato che il posto più strano dove ha fatto l’amore è l’aereo. In molti si sono chiesti chi sia il fortunato: gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato.

alessia marcuzzi

STEFANO ROSSO PERDONA

Dopo le foto di “Chi” che hanno documentato l’incontro segreto tra Can Yaman e Francesca Chillemi, Stefano Rosso, compagno dell’attrice, passato un momento di forte crisi ha deciso di credere alla versione di Francesca. Per il momento tra i due è tornato il sereno. In famiglia c’è però chi rumoreggia pesantemente contro la Chillemi.

carlo cudicini

UN CHARITY GALA IN ROSA

Il politico Carlo Calenda con la moglie Violante, i coniugi Aurelio De Laurentiis e Jacqueline Baudit, la regista Maite Bulgari, Serena Autieri, Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi sono fra i protagonisti del Pink Tie Ball all’Hotel St Regis, dove hanno promosso la vendita solidale natalizia per Komen Italia. L’evento a sostegno delle donne malate di cancro è tornato con il progetto di screening gratuiti sempre più frequenti.

can yaman e francesca chillemi

ECCELLENZE MADE IN ITALY

Luigi Abete, Vincenzo Boccia e Giovanna Melandri hanno presentato alla Fiera della piccola e media editoria la collana “Bellissima”, curata da Nicoletta Picchio: una serie di libri sulle eccellenze del nostro Paese, dai top manager agli chef, dagli stilisti agli innovatori della rivoluzione energetica.

DELIZIE E PREVISIONI... QUIRINALIZIE

La novità del Natale 2021 è il ritorno delle cene in presenza a casa di Grazia e Gianfranco Rotondi. Opportunamente distanziati e controllati, gli ospiti del deputato campano saranno divisi in gruppi e potranno godere delle delizie culinarie prenatalizie oltre che delle sapienti previsioni sul prossimo inquilino del Quirinale, argomento del giorno.

