"CI MARTELLANO I COJONI CON LA FAMIGLIA TRADIZIONALE E POI HANNO L’AMANTE, È LA DOPPIA MORALE DELLA DESTRA" - IL FUMETTISTA "MAKKOX", AL SECOLO MARCO DAMBROSIO: "SANGIULIANO È UNA VITTIMA DELL’UBRIACATURA DA POTERE. IN CUI SI MESCOLANO ARROGANZA E MITOMANIA" - "L'EGEMONIA DELLA DESTRA? MACCHÉ, NON HANNO NESSUNO. LA MELONI SI È SEMPRE CIRCONDATA DI FEDELISSIMI, LA SORELLA, IL COGNATO. SIAMO A LIVELLI DI PARANOIA ALLA SADDAM, CONTANO I LEGAMI DI SANGUE, I CUGINI, QUELLI DELLA GARBATELLA…"

Estratto dell'articolo di Concetto Vecchio per www.repubblica.it

makkox

Makkox, qual è l’immagine che resterà di Gennaro Sangiuliano?

“Non riesco a togliermi dalla mente la foto che lo mostra in posa davanti al presepe nell’ultimo Natale, nell’atto di celebrare la grande tradizione italiana”.

Perché proprio quella?

“Perché la raffronto con quella di questa estate: Sangiuliano alle prese con l’altra tradizione del maschio nostrano…”.

Il tradimento?

“Sì, unito all’immediata richiesta di perdono che lavi il peccato”.

La confessione.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

“E quindi le lacrime in diretta tv, le scuse alla moglie, ‘la donna più importante della mia vita’, e a Giorgia Meloni”.

Che cosa ha pensato quando l’ha visto?

“Ammazza che sbrego che ha sulla capoccia!”

[…] Non era meglio dimettersi prima?

“Sangiuliano è la classica vittima dell’ubriacatura del potere. In cui si mescolano arroganza e mitomania. Basta vedere come trattava in pubblico i suoi ex colleghi giornalisti”.

Adesso Maria Rosaria Boccia dice che non c’era alcuna relazione.

GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI

“Ma, perché allora lui l’ha detto in tv? No, tendo credere a lui, che infatti temeva che uscissero le chat. Altro che cuoricini”

Boccia ha fatto tutto da solo?

“Penso proprio di sì. Non credo che il Pd abbia la capacità tirare fuori dal cilindro una Mata Hari”.

E’ farina del suo sacco?

“Non mi pare affatto un personaggio costruito”.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 1

Che idea si è fatto?

“Di una donna rampante, sveglia”.

Cosa ci dice della destra questa storia?

“Ci martellano con sta rottura dei cojoni della famiglia tradizionale…”

E invece?

“E invece le due sorelle Meloni si sono separate, e ora Sangiuliano”.

Siamo alla doppia morale?

“Più che doppia threesome”.

L’egemonia della destra non è soprattutto occupazione del potere?

“Ma non hanno nessuno." [...]

Cosa ci dice?

“Non hanno nessuno di cui si sentono di fidarsi veramente, e tra quelli di cui si fidano non c’è granché…”

GENNARO SANGIULIANO IN VERSIONE FRATE - MEME

Meloni si è sempre circondata di fedelissimi.

“La sorella, il cognato, il marito dell’assistente, siamo al familismo”.

Questo è un tratto tipico della politica italiana, però.

“Sì, però qui assume forme tribali. Siamo a livelli di paranoia alla Saddam, contano i legami di sangue, i cugini, quelli della Garbatella…”.

[…] Che conseguenze vede per il governo?

“Alla fine la mancanza di fiducia ti isola, ti paralizza. E’ sempre l’inizio della fine”.

Quanto peserà lo scandalo Boccia?

“Ha dato un bel calcio all’immagine del governo. E’ una tegola mica da poco”.

Come sarà Giuli come ministro?

“Boh. Non mi sembra così ottusamente devoto come lo era Sangiuliano, che era un ministro-talebano”.

ALESSANDRO GIULI E IL CASO BOCCIA SANGIULIANO - POSTER BY MACONDO

[…] Calenda e Renzi lei li imbarcherebbe nel campo largo?

“Forse più Calenda di Renzi”.

Come mai?

“Renzi è più quello che toglie di quello che mette”.

Duecentomila voti.

“E pensi a quelli che se ne vanno!”.

[…] Cosa ci insegna questa storia?

andrea salerno zoro makkox

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

“Dovevano sconfiggere l’egemonia culturale della sinistra e si sono ritrovati in un film di Vanzina”.

giorgia meloni tra patrizia scurti e il marito capo scorta GIORGIA MELONI E PATRIZIA SCURTI AL SUMMIT PER LA PACE IN UCRAINA DI BURGENSTOCK, SVIZZERA giorgia meloni tra patrizia scurti e il marito capo scorta giorgia arianna meloni patrizia scurti e giorgia meloni in svizzera al summit per la pace GIORGIA MELONI NELLA 500 SPIAGGINA INSIEME A PATRIZIA SCURTI E AL MARITO najib al miqati scambia patrizia scurti per giorgia meloni 2 GIORGIA MELONI CON FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIORGIA MELONI CON LA SORELLA ARIANNA E PATRIZIA SCURTI LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MEME IL GIORNALONE - LA STAMPA GIORGIA MELONI CON LA SORELLA ARIANNA arianna meloni francesco lollobrigida GIORGIA MELONI - ALESSANDRO SALLUSTI - ARIANNA MELONI - MEME BY EDOARDO BARALDI LOLLOBRIGIDA - LA RUSSA - MELONI ALLA FESTA PER I DIECI ANNI DI FRATELLI D ITALIA MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1

makkox clip da salvinology 2